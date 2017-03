"On miljardien markkinat - miksi ette, demarit ja vihreät, esitä kunnallisia ruokakauppoja?"

Debatti halituksen sote-esityksestä jatkui tiistai-iltana eduskunnan täysistunnossa.

Sdp:n Maria Guzeninan mukaan hallituksen sote-mallissa "yhteiskunta laitetaan aluksi maksamaan niidenkin yksityiset terveyspalvelut, jotka ovat tähän mennessä maksaneet ne osittain tai kustantaneet itse yksityisillä vakuutuksilla".

– Ennen pitkää sitten, kun kustannukset kasvavat niin paljon, palveluja aletaan karsimaan. Tämä meidän järjestelmämme, joka tällä hetkelläkin on OECD:n mukaan epätasa-arvoinen, tulee epätasa-arvoistumaan entisestään, Guzenina ennusti.

Keskustan Hannu Hoskosen mukaan on valinnanvapaus tulon myötä pakko tunnustaa, että "pienillä paikkakunnilla, kuten kotikuntani Ilomantsi, ei siellä MedOne eikä Mehiläinen tule meille tarjoamaan palveluja".

– Kyllä se on yhteiskunnan huolehdittava. Valtiolla on väestövastuu, ja me emme pääse siitä mihinkään irti. En halua olla uudistuksen vastustaja, mutta pitää olla realisti, koska se on ainoa tapa mennä asiassa eteenpäin. Minä en hyväksy sitä, että jätetään asiat ikään kuin leijumaan ja toivotaan, että mannaa sataa taivaalta, Hannu Hoskonen sanoi.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz valitteli, että "kukaan ei ole vastannut minulle kysymykseen siitä, mitä sille potilaan kannalta on merkitystä, onko se palveluntuottaja yhtiömuodossa vai eikö se ole yhtiömuodossa".

Hän vastasi itse niille, jotka hänen mukaansa ovat eduskunnassa kauhistelleet "että miljardien markkinat yksityissektorille":

– Oletteko huomanneet, että sellaisista peruselämäntarpeista kuin ravinto ja katto pään päälle meillä on myös miljardien markkinat yksityissektorilla? Miksi ette, demarit ja vihreät, esitä vaikka kunnallisia ruokakauppoja, Ben Zyskowicz ironisoi.

Hannu Hoskoselle Ben Zyskowicz vastasi, että "on vain niin", että Helsingin keskustassa 20 kilometrin säteellä on 25 terveyskeskusta, joista voit valita.

– Sen sijaan jos asut vaikka Kaavin kunnan Marjavaaran kylässä, missä edustaja (Maria) Tolppasen ja minun sukulaisia asuu, niin siellä ei ole 20 kilometrin säteellä yhtään terveyskeskusta, ja tämä tilanne on ollut, tämä tilanne on, ja tämä tilanne tulee aina olemaan, eli sellaista yhdenvertaisuutta, mistä puhutaan, ei voi olla olemassa, Zyskowicz totesi.