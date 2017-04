Kokoomusedustajat: Tavoite on viinien salliminen ruokakaupoissa

– Kokoomuksen pitemmän aikavälin tavoite on myös viinien salliminen myytäväksi päivittäistavarakaupassa, samassa paikassa muiden elintarvikkeiden kanssa. Olemme kansana valmiita siihen, että kieltojen ja kontrollin sijaan saamme omaa vastuuta ja mahdollisuuden päättää itse, mistä ostamme tai olemme ostamatta juomamme, kokoomuksen kansanedustajien Verkkouutisten blogissa julkaistussa yhteiskirjoituksessa todetaan.

Tekstin ovat allekirjoittaneet Sinuhe Wallinheimo, Outi Mäkelä, Elina Lepomäki, Eero Suutari, Jaana Pelkonen ja Harri Jaskari.

Kirjoituksessa huomautetaan, että viimeisin merkittävä alkoholisääntelyä keventänyt muutos oli nykyisen hallituksen tekemä päätös kauppojen aukiolojen vapauttamisesta. Se tarkoitti samalla, että mietojen alkoholijuomien myyntiajat laajenivat merkittävästi ja saatavuus sitä kautta kasvoi.

– Viimeisimpien THL:n tilastojen mukaan alkoholin tilastoidussa kulutuksessa ei kuitenkaan tapahtunut vuoden 2016 kasvua, vaan se VÄHENI, kansanedustajat toteavat.

Heidän mukaansa päihdejärjestöt ja muu raittiusväki julkaisivat kauhistelevia artikkeleita siitä, miten heidän “pelkonsa kävivät toteen”, kun myynti ja kulutus siihenastisten tietojen perusteella näytti kasvaneen edellisvuodesta.

– Nyt kokonaistilanne viime vuoden osalta on tiedossa, eikä se tue saatavuusteorian mukaista ennustetta kulutuksen kasvusta. Kun todellisuus ei tuekaan rajoittajien teorioita, sillä suunnalla on hiljaista kuin autiossa preeriakaupungissa, jonka raitilla ainoa liikkuva asia on tuulen mukana vierivä risupallo.

Tulevaa alkoholilakiuudistusta kansanedustajat luonnehtivat hyvin maltilliseksi.

– Suomalaisia on yritetty vuosikymmenien ja -satojen saatossa paimentaa raittiuden tielle monenlaisilla keinoilla, kampanjoilla, kielloilla ja rajoituksilla. Menestys on ollut vaihtelevaa mutta raittiusliikkeen perintö elää edelleen vahvana. Tämä näkyy muun muassa hyvin resursoituna ja organisoituna kampanjana hallituksen alkoholiuudistusta vastaan, ja siihen ovat nyt ruotsalaisetkin yhtyneet. Mutta kansaa ei nytkään kiinnosta noudattaa kieltäjien tahtoa. Matkustajatuonti rikkoo tänäkin vuonna ennätyksiä, kirjoituksessa todetaan.