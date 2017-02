Kokoomus luopuisi vene- ja moottoripyöräverosta

– Emme ole olleet innostuneita alun alkaenkaan näistä veroista. Kummankin veron arvioidut tuottonäkymät ovat hataralla pohjalla ja verojen kyseenalaisuutta lisäävät niiden seurannaisvaikutukset työllisyyteen ja alan elinkeinoille, Kalle Jokinen sanoo Verkkouutisille.

Vene- ja moottoripyöräveron tuotoiksi on arvioitu yhteensä noin 38 miljoonaa euroa, mutta Jokisen mukaan on selvää, ettei tuotto toteudu. Toisaalla on arvioitu, että verojen vaikutus olisi jopa negatiivinen.

Ylipäänsä Jokinen on sitä mieltä, että yksittäiset pisteverot – kuten kyseiset vene- ja moottoripyörävero – ovat arveluttavia.

Perjantaina perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho totesi, että "tuottamatonta veroa moottoripyörille ei kannata toteuttaa".

– Eduskuntaryhmämme ei moottoripyöräveroa halua. Meidän puolestamme sen voi mieluusti jättää toteuttamatta, jos hallituskumppanit tähän suostuvat, Terho sanoi.

Perjantaina iltapäivällä keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen kirjoitti tviitissään, että "keskusta ei jää moottoripyöräveroa kaipaamaan, jos hallitus vain löytää korvaavat tulot muualta".

– Toivon, että yksituumaisuus hallituspuolueissa (veroista luopumisesta) löytyy. Korvaavat säästöt on luonteva katsoa hallituksen riihessä. Nyt ei käydä huutokauppaa, mistä ne löytyvät, kokoomuksen Kalle Jokinen sanoo.