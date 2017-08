"Aivan käsittämätöntä – Turun puukottajan ei olisi pitänyt enää olla Suomessa"

He toteavat, että Marokko on täysin turvallinen, monille suomalaisillekin tuttu turistikohde, jonne matkustaminen on arkipäiväistä.

– Miten on siis mahdollista, että tällaisesta turvallisesta maasta saapuvan henkilön turvapaikkakäsittely voi kestää yli vuoden, Mikko Kärnä ja Mikko Savola ihmettelevät?

Heidän mielestään Suomen on täysin välttämätöntä muuttaa käytänteitään niin, että turvallisista maista saapuvien hakemukset käsitellään nopeutetussa prosessissa.

– On aivan käsittämätöntä, että vaikka näitä asioita on sisäministeriön johdolla laitettu kuntoon jo yli vuoden päivät, ei tässä asiassa ole saatu aikaan riittäviä parannuksia. Tämä ei ole ilmaista veronmaksajillekaan.

Mikko Kärnä ja Mikko Savola toivovat, että keskustelu maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta säilyisi asiallisena.

– On sääli, että monet tahot esittävät nyt kansalaisille helppoja ja muka yksinkertaisia ratkaisuja, vaikka näillä ei kyetä ratkaisemaan todellisia ongelmia.

He huomauttavat, että monet poliitikot ovat myös ratsastaneet Turun veriteoilla vastenmielisellä tavalla.

– Tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa vaativat niputtavat kaikki turvapaikanhakijat yhdeksi vaaralliseksi ryhmäksi ja liberaalia politiikkaa vaativat puolestaan ratsastavat Turussa auttaneiden ihmisten etnisyydellä pyrkien osoittamaan, että maahanmuutto on vain hyväksi. Ihmisen etnisyys ei nimittäin tee kenestäkään terroristia tai laupiasta samarialaista, Mikko Kärnä ja Mikko Savola sanovat.