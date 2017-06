"Puolustuskyky on sitä varten, että kansalainen voi tuntea itsensä turvalliseksi"

Eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin keskiviikkona valtioneuvoston puolustusselontekoa.

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki aloitti toteamalla, että "puolustusvoimat lienee Suomen paras lobbausorganisaatio, me kaikki varmaan olemme saaneet siitä maistiaisia".

– Mutta sanon, ettei kannata ihan kritiikittömästi ostaa kaikkia niitä tarpeita, mitä puolustusvoimat pyrkivät meille myymään. Mieleen tulee vaikkapa taisteluhelikopterit, jotka oli aivan välttämätöntä ostaa Suomelle, Paavo Arhinmäki ironisoi.

– Tätä hankintaa ei tehty, eikä sen vuoksi olla ongelmissa. Ilmatyynyalukset - kuinka välttämättömiä ja kuinka tehokkaita ne nyt ovatkaan. Jos samaan aikaan leikataan koulutuksesta, sosiaaliturvasta, tavallisten ihmisten toimeentulosta, herää monelle varmasti kysymys, mikä on se maa, jota puolustetaan niin että aseet laitetaan tavallisten ihmisten edelle.

Arhinmäen mukaan tämä vuoksi on tärkeää, ettei HX-hankkeessa eli Hornet-hävittäjen seurantahankkeessa sitouduta mihin tahansa summaan "vaan arvioimme huolellisesti todellisen tarpeen, niin määrältä kuin ostohinnoilta".

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) sanoi Arhinmäen ottaneen "minulle oudon näkökulman asettaen vastakkain yhteiskunnallisia arvoja tavalla, johon en oikein kykene yhtymään".

– Kun on viime päivinä, viime viikkoina, kuukausina ollut puhetta siitä, että puolustusmenot tulisi nostaa kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta, niin itse olen sitä mieltä, että nämä menot tulisi nostaa kolmeen prosenttiin. Käytän siinä osittain ulkoministeri (Timo) Soinin viisaita ajatuksia tukenani, mutta itsekin olen tästä asiasta vakuuttunut, Ilkka Kanerva sanoi.

– Nimittäin kokonaisturvallisuus lähtee siitä, että on puolustus, joka on kunnossa, joka on uskottava, mutta on olemassa myöskin kehitysyhteistyö, humanitääristä apua, ulkoasiainhallintoa ja sen kaltaista toimintaa, jolla tuetaan yleisinhimillisiä arvoja.

Tämä muodostaa Kanervan mielestä kolmen prosentin tavoitetason, jossa tarvitaan myös puolustuksen elementtejä.

– Minä lasken nämä kyllä täysin yhteen koriin ja toivon, että voisimme tässä hieman tarkistaa ajatteluamme siitä, kuinka maailmanrauhaa viedään eteenpäin, kuinka voidaan konflikteilta välttyä ja kuinka voidaan inhimillistä kärsimystä vähentää maailmassa.

Paavo Arhinmäki vastasi, että "ei puolustusmenojen nostaminen voi olla mikään itseisarvo".

– Suomen uskottavan puolustuksen säilyttäminen on itseisarvo ja se, että me olemme maa, jossa on puolustustahtoa, nimenomaan tahtoa huolehtia siitä, että kukaan ei hyökkää Suomeen eikä kukaan kuvittele, että Suomen kautta voitaisiin hyökätä toiseen maahan

Kokoomuksen Elina Lepomäen mukaan "on täysin kestämätöntä, että edustaja Arhinmäki asettaa tavallisen kansalaisen ja puolustusmenot vastakkain".

– On selvää, että uskottava maanpuolustus ja puolustuskyky ovat nimenomaan sitä varten, että tavallinen kansalainen voi tuntea itsensä turvalliseksi tässä maassa. Erityisesti puolustus, sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ovat valtion keskeisimpiä ja tärkeimpiä tehtäviä, Elina Lepomäki sanoi.

– Tässä yhteydessä on kuitenkin tärkeää korostaa sitä, viitaten myös edustaja Arhinmäen puheenvuoroon tästä pehmeästä puolesta, että itänaapurimme ei ole viime aikoina näyttänyt pehmeää puoltaan, joten meidän on keskeistä panostaa myös uskottavaan pelotteeseen, ja siihen tämä selonteko antaa erinomaiset puitteet.

Myös muun muassa entinen puolustusministeri Stefan Wallin (r.) hämmästeli vastakkainasettelua.

– Haluan myöskin ihmetellä omasta puolestani vasemmiston tapaa asettaa vastakkain nämä hankinnat ja niitten tarpeellisuuden ja toisaalta sosiaaliturvan. Tämä on aivan turhaa ja keinotekoista vastakkainasettelua. Se on vähän sama kuin kehottaisi kotitalouksia valitsemaan palovakuutuksen tai ruokakauppakäynnin välillä. Ei se näin voi olla, Stefan Wallin sanoi.

– Näin hallitus pakottaa tekemään nyt, Paavo Arhinmäki huusi väliin.