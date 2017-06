Näin Pekka Haaviston presidenttikampanja tehdään tällä kertaa

Vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto piti sunnuntaiaamuna linjapuheensa vihreiden Tampereen puoluekokouksessa. Puoluekokoukselle esitettiin Morjesta & Vainis -yhtyeen Haavistolle tekemä rock-kappale.

Pekka Haavisto oli presidentinvaalin 2012 yllättäjä, joka nousi toiselle kierrokselle. Siellä Sauli Niinistö voitti hänet prosenttiluvuin 63-37.

Haaviston kampanjapäällikkönä on jälleen Riikka Kämppi. Kun tukiyhdistys oli viimeksi Suomi-Finland 2012 ry, on kampanjasta vastaava yhdistys nyt nimeltään Suomi-Finland 2018 ry. Sen puheenjohtaja on Olli Muurainen ja hallitukseen kuuluvat Ville Niinistö, Helena Ranta, Antti Heikinheimo ja Paula Vesala. Kannatusjäseniä tullaan keräämään.

Riikka Kämppi kertoo Verkkouutisille, että kampanjaan ilmoittautui heti Pekka Haaviston ehdokkaaksi ilmoittautumisen jälkeen parituhatta ihmistä mukaan työhön, Kämppi arvioi, että tulijoista ehkä viidesosa on vihreitä.

– Organisoimme kampanjan niin, että kenen tahansa suomalaisen olisi mahdollisimman helppo osallistua. Toisaalta sosiaalisessa mediassa, toisaalta saada kutsuja ja malleja tapahtumiin, Riikka Kämppi sanoo.

Kämppi arvelee sosiaalisen median merkityksen kaikessa politiikassa edelleen nousseen kuuden vuoden takaisesta.

– Mehän käytimme somea hyvin paljon jo kuusi vuotta sitten, mutta nyt sen merkitys on entistä suurempi. Kun meillä on nyt kuuden vuoden takainen kokemus, tiedämme mitä tärkeää on tavata ihmisiä kasvotusten, Kämppi kertoo.

– Se on ehkä toinen ero, että paljon enemmän yritämme järjestää fyysisiä tilaisuuksia. Nämä ovat kaksi kivijalkaa: entistä parempi sosiaalisen median toiminta ja enemmän tilaisuuksia kuin viime kerralla, jolloin niitä ei ehditty niin paljon kuin olisi haluttu.

"Tärkeä hetki"

Pekka Haavisto pyysi puoluekokouspuheessaan mukaan vaaleihin "joka ikistä teistä. Jokaisen työpanos on tärkeä".

– Presidentinvaalit ovat tärkeä hetki keskustella Suomesta, Euroopasta, globaalista kehityksestä ja ennen kaikkea arvoistamme, Pekka Haavisto sanoi.

Haaviston mukaan presidentinvaaleihin liittyy ainakin kaksi erityispiirrettä.

– Toinen on se, miten iholle vaalit tulevat. Tarja Halosen kampanjatyössä aikanaan mukana ollut aktiivi varoitti minua: viimeisillä vaaliviikoilla vaalikojuun tultiin kysymään, minkä merkkisiä sukkahousuja Halonen käyttää ja mitä kahvia hän juo – ja sitten kiirehdittiin Sokokselle ostamaan samanlaisia tuotteita. Tässä mielessä vaalit tulevat todellakin iholle kiinni.

Toinen erityispiirre hänen mukaansa on se, että toisella kierroksella suuri osa äänestäjistä joutuu luopumaan omasta ehdokkaastaan, ja valitsemaan toisen kierroksen ehdokkaista mieleisensä.

– Tämä edellyttää siltoja rakentavaa, yhteistyötä alusta asti tarjoavaa kampanjaa. Tarvitaan laajaa koalitiota tulevaisuuden Suomen puolesta. Lähdetään rakentamaan sellaista, Haavisto totesi.

Vihreiden presidenttiehdokkaan mukaan "joskus puolustuskeskustelu saa Suomessa outoja piirteitä".

– Sen sijaan että kansaa haluttaisiin yhdistää, lietsotaankin jakolinjoja ja kansalaisryhmien välisiä kiistoja. Olemme nähneet vähemmistöihin kohdistuvaa vihapuhetta – milloin ruotsinkielisiin, milloin kaksoiskansalaisiin, milloin maahanmuuttajiin, Pekka Haavisto sanoi.

"En ehkä kertonut"

– Vihapuhe pienentää Suomea ja haavoittaa sitä. Vihapuhe syö kansakunnan pohjaa. Jos tämän vihapuheen ylläpitäjät haluavat vielä kaapata kansalliset symbolimme – Suomen lipun ja leijonavaakunan – on aika taistella vastaan. Kansalliset symbolimme kuuluvat meille kaikille.

Pekka Haavisto kehotti tekemään "puoluerajat ylittävää kampanjaa, joka tuo mukaan uusia toimijoita, uutta henkeä, niitäkin jotka eivät tähän saakka ole politiikassa olleet mukana. Uskon, että tällä porukalla ja kokemuksella venymme hyvään kampanjaan".

– Olen kiitollinen kaikille teille siitä, mitä jo olette tehneet – ja tiedän mihin pystytte kun panette tuulemaan, Pekka Haavisto totesi puoluekokoukselle.

– Ja Antoniolle, kun istut siinä eturivissä, en ehkä 20 vuotta sitten Bogotassa tavatessamme ihan tarkkaan kertonut, millainen homma tämä politiikassa toimiminen on. Tiedän, että Sinäkin olet välillä joutunut aika koville. Kiitos siitä, että olet kestänyt mukana – kaikki nämä 20 vuotta.