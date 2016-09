Pääministeri tuomitsee väkivallan ja vihapuheen: Puhekin on teko

Juha Sipilä kirjoittaa blogissaan, että viime viikkoina on tapahtunut väkivallantekoja, jotka huolestuttavat laajalti ihmisiä ja heikentävät turvallisuudentunnettamme.

– Poliisi tutkii sekä Helsingin Asema-aukion että Kajaanin Otanmäen tapausta. Omasta ja koko hallituksen puolesta haluan esittää osanoton omaisten ja läheisten suruun, hän kirjoittaa.

Hän sanoo tuomitsevansa väkivallan, rasismin ja vihapuheen kaikissa muodoissaan.

– Niille ei pidä antaa minkäänlaista tukea tai myötäilyä. Samalla kokoontumis-, järjestäytymis- tai mielipiteenvapaudesta on pidettävä kiinni.

Sipilän mielestä on erittäin hyvä, että sisäministeri Paula Risikko (kok.) on päättänyt kartoittaa uudelleen väkivaltaisten järjestöjen laillisuuden.

– On tärkeää, että tämä asia perataan nyt läpikotoisin ja huolellisesti, sillä maailma on muuttunut nopeasti. Tarvittaessa lakia muutetaan, Spilä toteaa.

Osana sisäisen turvallisuuden selonteon toimeenpanoa pääministerin mukaan on myös syytä selvittää, onko lainsäädäntömme ajan tasalla vihapuheisiin ja -tekoihin puuttumiseksi.

– Erityisesti internetissä ja sosiaalisessa mediassa keskustelu helposti karkaa käsistä. Puhekin on teko, Sipilä kirjoittaa.

Hän toteaa, että myös keskustelu maahanmuutosta ja turvapaikanhakijoista jatkuu ja viime päivinä siihen on tullut vakava lisäsävy.

– Vastakkainasettelu on omiaan ruokkimaan kärjistynyttä ilmapiiriä. Suomi ei menesty vastakkainasettelulla, sitä lisäämällä murennamme yhteiskuntaamme. Vihapuheet ja -teot on tuomittava. Jokaisen on koettava olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi, se ei ole pois keneltäkään toiselta. Ihmisarvo on jakamaton, Sipilä kirjoittaa.