Jaana Pelkonen: Suomen kesälomakausi on agraariajan jäänne ja tappio taloudelle

Kokoomuksen kansanedustaja Jaana Pelkonen kirjoittaa Uuden Suomen blogissa koululaisten kesälomien olevan nykymuodossaan agraariajan jäänne.

"Emme ole vuosiin päivittäneet koulujen työaikoja huolimatta siitä, että 2010-luvun yhteiskuntamme edellytykset ovat tyystin toisaalla kuin ennen. Väistämättä herää ajatus, miksemme jo elä alati kasvavien ja merkityksellisempien matkailu- ja palvelualamme vaatimusten mukaisesti", Pelkonen sanoo.

Hänen mukaansa kesäkuun alussa alkavat kesälomat aiheuttavat erityisesti pienten koululaisten perheille ylimääräistä pohdittavaa, koska vanhempien lomat ajoittuvat yleensä myöhemmäksi.

Viimeksi merkittäviä muutoksia koulujen työaikoihin on tehty 40 vuotta sitten, kun kuusipäiväisestä työviikosta siirryttiin viisipäiväiseen.

"Aiemmin koulujen lomakaudet noudattivat viljely- ja niittotöiden sanelemaa pakkoa. Oli luonnollista, että kun peltotöitä tehtiin, niin jokainen kykenevä käsipari tarvittiin töihin, ei koulunpenkille. Enää tällaisen kulttuurin sanelemaa pakkoa ei ole."

Pelkosen mielestä nykyinen kesälomakausi pakottaa matkailu- ja palvelualan niille epäsopivaan muottiin.

"Suomessa useiden perheiden kesälomat loppuvat elokuun alkupuoliskolla koulujen syyslukukauden käynnistyessä. Keski-Euroopassa lomasesonki on kuitenkin tuolloin vasta parhaimmillaan, ja innokkaita lomailijoita saapuu meille saakka – usein pettymään, kun paikat ovatkin jo kiinni."

Pelkosen mukaan on selvää, että ulkomaalaiset matkaajat suuntaavat lomallaan sinne, missä on valmius ottaa turisteja vastaan. Lyhyt matkailusesonki on Suomelle hänen mukaansa kansantaloudellinen tappio.