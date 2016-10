24 hullua tuntia Suomenlahdella: Venäjä lähetti sotakoneita ilmaan jatkuvana virtana

Kaksi eri SU-27 -venäläishävittäjää loukkasi Suomen ilmatilaa torstaina 6. lokakuuta 2016. Puolustusvoimat julkaisi hävittäjistä poikkeuksellisesti valokuvatkin.

Viron Ämärissa Baltian maita Naton Baltic Air Policing -ilmavalvonnassa suojaavan saksalaisosaston komentaja Swen Jacob kertoo nyt Verkkouutisille, mitä tuolloin tapahtui.

– Sitä tapahtui molemmilla puolilla Suomenlahtea. Meillä oli kiireinen yö, Swen Jacob sanoo.

Komentajan mukaan he tiesivät etukäteen, että tulossa oli Venäjän harjoitus. Sitä sen sijaan ei ennalta tiedetty, että Venäjä lähetti lähes 24 tunnin ajan lentokoneitaan ilmaan kerran 90 minuutissa.

– He haastoivat QRA:ta (nopeaa toimintaa) uudelleen, uudelleen ja uudelleen. Lentokone toisensa perään. Saimme aloittaa alusta aina uudelleen, kun emme tietenkään voineet pysyä koko aikaa ilmassa, hän kuvailee Ämarista lähettämiään tunnistuslentoja.

– Se oli haaste, mutta meillä oli tarpeeksi voimavaroja, hyviä teknikkoja pitämään koneet valmiina koko ajan.

– Emme tiedä, oliko harjoituksen idea nähdä, miten usein Nato ja Suomi kykenevät samaan aikaan vastaamaan. Ainakin he saivat viestin, että me kykenemme.

Jacob hämmästelee yhä, että "se oli hauska harjoitus".

– Koneet lensivät kansainvälisille vesille, pois, takaisin, pois, takaisin kotiin. En tiedä millainen harjoitus sen piti olla. Me emme tekisi sellaista harjoitusta.

Ämarin lentokomentajan mukaan he kävivät tuon vuorokauden aikana tunnistamassa kymmenkunta eri venäläiskonetta, joitain useamman kerran. Useimmat koneet olivat hävittäjiä, mutta myös kuljetuskoneita oli mukana.

– Hyvä asia on, että me kävimme kaikkia niitä vastassa. On tärkein viesti, että me saimme ne kaikki.

Tätä tapahtui siis torstai-iltapäivästä perjantai-iltapäivään asti.

– Emme tiedä oliko kyse samasta tehtävästä, mutta ensimmäiset olivat iltapäivällä ja viimeiset (seuraavana) iltapäivänä. Aamutunteina oli vähän hiljaisempaa.

Swen Jacob oli eräässä vaiheessa jo lähellä lähteä itse ilmaan ja hänellä oli lentäjänpuku yllään. Jos hälytys olisi tullut kaksi minuuttia eri aikaan, hän olisi lentänyt.

Komentaja ei osaa sanoa, monestako mahdollisesta Viron ilmatilan loukkauksesta oli kyse vai oliko, sillä heidän tutkakuvistaan sitä ei ilmene. Suurempia selviä loukkauksia ei ollut. Virossa on uutisoitu yhdestä tapauksesta.

Suomen ilmatilaloukkaukset tapahtuivat torstaina kello 16:43 ja 21:33.

Puolustusministeriö totesi jälkimmäistä alueloukkausta koskeneessa tiedotteessaan, että "Itämerellä on ollut torstain aikana vilkasta Venäjän sotilaslentotoimintaa".

Rajavartiolaitos totesi loukkauksien esitutkintaa koskeneessa tiedotteessaan, että "sotilaslentotoiminta oli Suomenlahdella aktiivista tapahtumavuorokauden aikana".

ÄMARI, VIRO / Kasperi Summanen, Juha-Pekka Tikka