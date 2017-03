Jussi Halla-aho puolustaa yhdeksikköään: PS tukee muita, mutta ei esitä omia vaatimuksia

Europarlamentaarikko Jussi Halla-ahoa perussuomalaisten puheenjohtajaksi tukevat yhdeksän puolueen kansanedustajaa vaativat keskiviikkona kiristyksiä maahanmuuttopolitiikkaan ehtona sotelle ja maakuntauudistukselle.

PS:n kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala kimpaantui kannanotosta sanoen nyt tietävänsä, ketä ei äänestä puoluekokouksessa.

Jussi Halla-aho kirjoittaa yhdeksikön vaatimuksesta Facebookissa heitä tukien.

– Yleisesti ottaen pidetään täysin normaalina, että hallituspuolueet käyvät keskenään kauppaa. Tässä tapauksessa kokoomus kannattaa maakuntauudistusta, koska vastineeksi keskusta kannattaa soteuudistusta, ja päinvastoin, Jussi Halla-aho toteaa.

– Sen sijaan perussuomalaisilta edellytetään hallituksessa *vastuullisuutta*. Vastuullisuus tarkoittaa sitä, että perussuomalaiset tukevat sekä kokoomuksen että keskustan kärkihankkeita, mutta eivät esitä omia vaatimuksia, vaan ovat kiitollisia siitä, että saavat olla hallituksessa, hän jatkaa ironisesti.

Halla-ahon mukaan tässä tapauksessa perussuomalaiset siis kannattavat sekä keskustan maakuntauudistusta että kokoomuksen soteuudistusta. Vastineeksi Suomi on hänen mukaansa "sisäisten siirtojen ja perheenyhdistämisten ylpeä supervalta".

– Ikävä kyllä monet perussuomalaisetkin on saatu sitkeällä rummutuksella uskomaan, että äänestäjillemme tärkeiden asioiden ajaminen on vastuutonta veneenkeikuttamista. Ja että tärkeintä on saada kehuja "vastuullisuudesta" kilpailevilta puolueilta ja niiden äänenkannattajilta, Halla-aho kirjoittaa.