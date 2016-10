Ben Zyskowicz haluaisi Yleltä dokumentin Ylen suomettumisesta - erityisesti näistä

Kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) muisteli eduskunnassa toivoneensa muutama vuosi sitten, että Yleisradio tekisi dokumentin omasta roolistaan suomettuneessa Suomessa ja suomettumisen edistäjänä.

– Katsoin, että Yleisradio on tämän velkaa Suomen kansalle, koska suomettumisen vuosina Yleisradio omissa ohjelmissaan valehteli Suomen kansalle esimerkiksi Neuvostoliiton arkitodellisuudesta, Ben Zyskowicz sanoi.

Hän sanoi esimerkeiksi myöhemmin pääjohtajaksi tulleen Reino Paasilinnan kolhoosiohjelman, Naapurineljänneksen ja Näin naapurissa, "joihin kysymyksiin sitten suomalaiset toimittajat valehtelivat vastauksissaan".

– Miten tämä oli mahdollista länsimaisen journalismin opit omaksuneessa Suomessa? Uskon, että kun Yleisradio tätä selvittäisi ja tekisi tästä ohjelmia tai ohjelman, niin samalla koko tämä suomettumisilmiö tulisi omalta osaltaan valotettua yhdestä näkökulmasta.

– Näkökulmalla tarkoitan tällöin sitä, että ei niinkään ollut kyse neuvostoliittolaisten tai Neuvostoliiton suoranaisesta painostuksesta, vaan kyse oli enemmän suomalaisten toimijoiden, olivat ne sitten poliitikkoja, akateemikkoja tai tässä tapauksessa toimittajia, omaehtoisesta toiminnasta, jossa pyrittiin jo etukäteen huomioimaan Neuvostoliiton näkökulma, ja näiden toimittajien motiivit olivat tietysti monenlaisia, Zyskowicz totesi.

Hänen mukaansa "tämä Yleisradion toiminta oli todella julmaa suomalaista katsojaa kohtaan".

– Esimerkiksi kun lähetettiin Moskovaan kirjeenvaihtaja kertomaan illasta toiseen Yleisradion uutisissa — joita katsottiin siis molemmilta kanavilta, ja muita televisiouutisia ja radiouutisia ei ollutkaan — niin sinne lähetettiin 70-luvulla aina pesunkestävä kommunisti, ja korkeintaan syntyi joskus vähän kiistaa siitä, lähetetäänkö sinne enemmistökommunisti vai stalinisti eli niin sanottu vähemmistökommunisti. Luulen, että jälkimmäisiä lähetettiin enemmän.

Ben Zyskowicz mainitsi erityisesti Ylen kirjeenvaihtajista Lieko Zachovalován, josta on "Suomessa tehty suurta sankaria, koska hän muutaman sekunnin kiisteli tšekkoslovakialaisen puhelunvälittäjän kanssa raporttinsa pituudesta sinä aamuna, kun hän raportoi vuonna 1968 Tšekkoslovakian miehityksestä".

– Tämän kiistan sijaan voisitte katsoa, mitä hän sanoi. Hän ensinnäkin sanoi, että Tšekkoslovakia on vapaa maa. No, se ei todellakaan pitänyt paikkaansa. Sen jälkeen hän sanoi, että tämä miehitys on suuri väärinkäsitys. No, sekään ei pitänyt paikkaansa. Neuvostoliitto tiesi tasan tarkkaan, että jos se päästää tämän oman leirinsä repeämään Tšekkoslovakian kohdalla, niin kyllä seuraajia riittää, kuten parikymmentä vuotta myöhemmin näimme.

Kokoomusnuoret myös

Ben Zyskowiczin mukaan Yleisradion pitäisi kertoa suomettumisen mekanismeista omalla kohdallaan.

– Painostiko joku poliitikko, painostiko Tehtaankatu tätä poliitikkoa? Jos, niin kuka ja mitä? Miksi sitten valehdeltiin, miksei kerrottu totuutta? Ei tarvinnut vulgaariin propagandaan Neuvostoliittoa vastaan lähteä, mutta kyllä totuuden kertominen olisi ollut aivan riittävää, koska niin kuin jälkikäteen tiedämme, niin sosialismi eli tässä tapauksessa siis kommunismi hallitsevana aatteena ei ollut niin paha kuin luulimme vaan paljon pahempaa.

Hän sanoi palaavansa tähän asiaan, koska Ulkopoliittisen instituutin kiistellyn raportin tiimoilta on tuotu esiin suomettumissyytöksiä tai moitteita.

Sdp:n Eero Heinäluoma sanoi pitävänsä Zyskowiczin ehdotusta perusteltuna ja kuvaelmaa ja kritiikkiä 1970-luvusta suurelta osin oikeana.

– Kuitenkin tätä historiankirjoituksen osuutta oikeastaan pitää laajentaa. Tämähän ei koskenut vain Yleisradiotamme. Voimme yhtä hyvin käydä lävitse Uuden Suomen kirjoittelua, mitä kerrottiin, mitä ei kerrottu. Me voimme myös käydä lävitse Kokoomuksen Nuorten Liiton toimintaa, miten Venäjä tai silloinen Neuvostoliitto näytteli tärkeätä roolia Kokoomuksen Nuorten Liiton ratkaisuissa, Eero Heinäluoma sanoi.

Zyskowicz totesi olevansa täysin samaa mieltä. Hänen mukaansa kokoomusnuorten kohdalla on jo olemassa professori Vesa Vareksen historiikki Kaksi askelta edellä, jossa myös "kokoomuksen nuorten liiton suomettuminen erinomaisen hyvin tulee käytyä läpi".