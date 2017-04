Eva Biaudet kansanedustajille turvapaikanhakijoista: Hävetkää

Valtioneuvoston sisäisestä turvallisuudesta antama selonteko puhutti eduskunnan täysistuntoa. Keskustan Timo V. Korhonen oli huolissaan suomalaisten luottamuksesta viranomaisia kohtaan.

– Nämä kielteiset turvapaikkapäätöksethän ovat saaneet muun muassa kirkon liikkeelle, jopa piispat ovat kritisoineet näitä kielteisiä turvapaikkapäätöksiä, on vaadittu väliaikaista oleskelulupaa ja niin edelleen, ajattelematta lainkaan sitä, että todennäköisesti viranomaisilla on ollut erittäin hyvät ja perustellut syyt tehdä kielteinen turvapaikkapäätös, Timo V. Korhonen sanoi.

– Eli siis kirkko jopa arkkipiispan johdolla on lähtenyt kritisoimaan ja jopa murentamaan luottamusta virkamiesten ja viranomaisten päätöksentekokykyyn.

Kokoomuksen Antti Häkkänen halusi nostaa esiin asian oikeusvaltion perusperiaatteesta.

– Olen kuullut viime viikkoina tiettyjen kansanedustajienkin puhuvan, että muun muassa maahanmuuttoon liittyvää lainsäädäntöä ei tarvitsisi noudattaa, jos se on moraalisesti heidän mielestään väärin, ja tämä on iso kysymys. Jos kansanedustaja, joka on ollut säätämässä lakia, vaikka olisi vastustanut sitä, kehottaa kansalaistottelemattomuuteen, tämä on valtavan vakava kysymys, Antti Häkkänen totesi.

Rkp:n Eva Biaudet vastasi Antti Häkkäselle.

– Ehkä muidenkin on ihan hyvä tietää, että eduskunnan Ihmisoikeuskeskuksella on hyvä kurssi ihmisoikeuksista ja voi ihan netistä katsoa, ihan perustiedot A:sta B:hen, mitkä ovat ihmisoikeudet, että kaikilla ihmisillä on ihmisoikeudet, Eva Biaudet sanoi.

– Mielestäni on kyllä aika surullista, että se, että joku auttaa toista ihmistä hädässä, toiselle myötätuntoa, niin puhutaan, että se olisi moraalitonta. En ole kyllä ikinä... siis korvat tippuvat päästä.

– Täällä puhutaan siitä, että papit eivät saa auttaa ihmisiä. Onhan se hyvä, että yhteiskunnassa on ihmisiä, jotka panevat itsensä likoon ja auttavat toista ihmistä hädässä. Hävetkää!, Biaudet kehotti.

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) sanoi kansanedustajille vastatessaan, ettei kannata tilapäisten oleskelulupien palauttamista.

– Emme voi lähteä sillä tavalla, jos joku ei suostu lähtemään, jos on lainvoimainen päätös ja hän ei suostu lähtemään, että me hänelle antaisimme tällaisen tilapäisen oleskeluluvan, Paula Risikko sanoi.

Eva Biaudet huusi tähän väliin "ei aina ole kysymys siitä, että hän ei halua".

Risikon mukaan Suomi olisi ainoita maita, jossa tällainen tilanne olisi.