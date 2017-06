Ben Zyskowicz: Onko mitään järkeä siinä, että EU täydentää ihmissalakuljettajien työn?

Kokoomuksen Ben Zyskowicz puhuu Verkkouutisten BenTV:ssa Välimeren salakuljetuksista, joissa tuhannet ihmiset menettävät henkensä. Hänen mukaansa nykytilanne on järjetön, vaarallinen ja tukee ihmissalakuljettajien bisnestä.

– Kun nämä ihmiset joutuvat - ihmissalakuljettajien julman pelin seurauksena - veden varaan, ovat henkensä kaupalla tilanteessa, niin EU, Italian rajavartiosto, Frontex ja muut pelastavat heidät vedestä. Ihmiset on pelastettava, Ben Zyskowicz aloittaa.

– Mutta onko mitään järkeä siinä, että me, EU, autamme ihmissalakuljettajia - pidämme yllä heidän bisnestään sillä että pelastamisen jälkeen viemme heidät sinne määränpäähän, minne he ovat toivoneet eli Eurooppaan? Me siis autamme ihmissalakuljettajia täydentämällä heidän työnsä. Me ylläpidämme heidän kannattavaa bisnestään.

Zyskowicz sanoo hänellä olevan ratkaisu. Euroopan on pelastettava nämä ihmiset, mutta sen jälkeen heitä ei pitäisi viedä Eurooppaan, vaan palauttaa Pohjois-Afrikkaan perustettaville pakolaisleireille. Siellä kunkin tarve kansainväliselle suojelulle käytäisiin läpi.

– Näin kun toimittaisiin, ihmissalakuljettajien bisnekseltä putoaisi pohja.