Atte Kaleva: Pelkään pahoin, että Lontoon kaltaisia iskuja tulee lisää Eurooppaan

Atte Kalevan mukaan tiedustelulainsäädäntö ja ulkomaalaislaki vaativat päivittämistä, jotta Lontoon kaltaisiin terrori-iskuihin voitaisiin varautua.

"Tällaiseen uuteen terrori-iskujen aaltoon vastaaminen vaatii yhtäältä viranomaisten kovia vastatoimia. Tiedustelulainsäädäntö ja ulkomaalaislaki on päivitettävä ajanmukaisiksi, jotta hyvää ja arvokasta työtä tekevät viranomaiset saavat riittävät työkalut tehtäviensä toteuttamiseksi. Toisaalta tarvitaan myös kansalaisyhteiskunnan ja erityisesti muslimiyhteisöjen itsensä taholta ns. pehmeämpiä keinoja" Kaleva kirjoittaa Verkkouutisten blogissa.

Lontoossa on surtu neljän ihmisen hengen vaatinutta terrori-iskua. Pääministeri Theresa May kuvaili tekoa "islamistiseksi terrorismiksi", joka on suuren uskon kieroutuma. Hänen mukaansa terroriteko ei ollut uskon teko.

"Pelkään pahoin, että Nizzassa, Berliinissä ja nyt Lontoossa tehtyjen iskujen kaltaisia, yksittäisten tekijöiden yleisesti käytössä olevilla välineillä (autot, keittiöveitset, jne.) tehtyjä terroritekoja joudutaan Euroopassa näkemään lähitulevaisuudessa vielä lisää", Kaleva ennustaa.

Hänen mukaansa pistoiskuille antaa pontta Isisin tavoitteleman kalifaatin mureneminen ja fokuksen siirtyminen kunkin ns. omiin maihin.

"Nyt ISIS-kalifaatin hallitsema alue on kuitenkin huomattavasti pienentynyt, eikä maayhteyttä Turkkiin enää ole. Vierastaistelijoiden pääsy itse kalifaatin alueelle on sen takia hyvin hankalaa, melkeinpä mahdotonta. ISIS on kärsinyt huomattavia tappioita sekä Syyrian että erityisesti Irakin alueella, ja on tästäkin syystä joutunut muokkaamaan propagandaansa. Enää mujahideiksi haluavia ei kehotetakaan saapumaan paikan päälle, vaan käymään sotaa omissa maissaan."

Kalevan arvion mukaan radikalisoituvat tahot aiheuttavat huolta myös yhteisön sisällä. Hänen mukaansa kynnys ilmoittaa tällaisesta toiminnasta viranomaisille ei saisi olla suuri.

"Myös muslimiyhteisöjen sisällä on aidosti ja yksiselitteisesti sanouduttava irti ääri-islamismista", Kaleva kirjoittaa.