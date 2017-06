Juhana Vartiainen: Tämä on minun perusarvoni

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen kirjoittaa nettisivuillaan perussuomalaisten puoluekokouksen jälkeen käydystä keskustelusta siitä, mitä ovat kokoomuksen ja keskustan arvot.

– Jotkut sosiaalisen median kommentoijat ovat vihjanneet, että näille kahdelle puolueelle olisi ensisijaista saada läpi vireillä olevia uudistuksia ja että arvot olisivat toissijaista sanahelinää, josta ei oikeasti välitetä.

– Tämä on äärimmäinen ja onneksi virheellinen näkemys kokoomuksen ja keskustan poliitikoista – ja useimpien puolueiden poliitikoista. Politiikkaan lähtijöillä voi olla materiaalisia pyrkimyksiä ja eturyhmäintressejä, mutta useimmilla politiikassa toimijoilla on mukana pyrkimys hyvään. Toisilla enemmän, toisilla vähemmän, Juhana Vartiainen toteaa.

Hän toteaa sen vuoksi seuraavassa olevan omia perusarvojaan – "tai oikeastaan vain yksi ja kaikkein tärkein perusarvo".

– Sitaatteina ihmiskunnan suurista viisauden lähteistä. En minä sitä osaa sen paremmin ilmaista, joten kuunnellaan tuhatvuotista viisautta, Vartiainen jatkaa ja tarjoaa seuraavat sitaatit:

"Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa". (Paavalin kirje Galatalaisille).

"Rabbi Meir on sanonut: 'Ensimmäinen ihminen, se tomu, josta hänet on luotu, se tomu on kerätty kaikkialta maailmasta'”. (Talmud Bavli)

"On vain yksi kasti: ihmiskunta". (Intia, 800-luku, Pampa)

"Ihmiset, pitäkää kunniassa Herraanne, joka on teidät luonut yhdestä hengestä". (Koraani, Neljäs Suura An-Nisan)

"Jokainen maa on minun maani, jokainen ihminen on veljeni". (Sangam-kauden sanonta, käännetty tamilista)

"Ei ole eroa eri ihmisryhmien välillä. Koko ihmiskunta on jumalaista alkuperää". (Mahâbhârata)

"Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia kuin kamman piikit". (Hadith, profeetta Muhammedin sanoja)

"Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä". (YK:n ihmisoikeuksien julistus).

– Politiikasta, niin maahanmuutosta kuin julkistaloudesta, voi olla perustellusti eri näkemyksiä, mutta universaali ihmisyys ei ole kaupan, Juhana Vartiainen kirjoittaa lopuksi.