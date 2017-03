Murhaajaraiskaajan tapaus: Karkotettavan vaarallisen henkilön vapaaksi pääsy yritetään estää

Abdiqadir Osman Husseinin tapausta on käsitelty Turun käräjäoikeudessa.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kirjoittaa lakialoitteestaan sivuillaan. Hänen mielestään ulkomaalaislakia on muutettava niin, että karkotetuksi päätettyä vaarallista henkilöä ei pidä joutua vapauttamaan missään tilanteessa.

Karkotetuksi päätetty henkilö voidaan nykyisin pitää säilössä enintään 12 kuukauden ajan. Säilössäpito on tarpeen, kun kyse on erittäin vaarallisesta henkilöstä tai henkilön rikostausta on vakava.

Heinonen viittaa julkisuudessa olleeseen tapaukseen, jossa vankilasta vapautunut henkilö on pidetty säilössä, sillä käräjäoikeuden mukaan on ”ilmeisen korostunut riski”, että hän vapaalla pakenisi, piileskelisi tai muutoin vaikeuttaisi karkottamista.

– Eikä tässä kaikki vaan lisäksi poliisin mukaan on perusteltua syytä olettaa, että esimerkiksi tässä tapauksessa kyseinen henkilö vapaana ollessaan voisi syyllistyä myös uusiin vakaviin rikoksiin. ”Henkilön säilössä pitämisen jatkaminen on välttämätöntä, jotta hänen maasta poistaminen saadaan pantua täytäntöön ja jotta henkilö ei Suomessa ollessaan enää syyllistyisi uusiin seksuaali- ja väkivaltarikoksiin", Timo Heinonen siteeraa.

Kyse on murhaajaraiskaajana tunnetusta Abdiqadir Osman Husseinin tapauksesta. Hän on Suomessa syyllistynyt muun muassa nuoren tytön murhaan, toisen raiskaamiseen ja lyhyellä vankilomallaan pienen lapsen törkeään seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Mies vastustaa kaikin tavoin karkotustaan Suomesta.

– Rikokset ovat seuranneet toinen toistaan ja jatkuneet. Minun oli jo vaikea ymmärtää, että kyseinen henkilö alkuunkaan päätettiin edes vapauttaa vankilasta elinkautisesta tuomiostaan, Heinonen kirjoittaa.

– Poliisi on tehnyt töitä jo pitkään saadakseen karkotettua kyseisen henkilön Suomesta omaan kotimaahansa. Viranomaistoimin tapahtuva maasta poistaminen Somaliaan on kuitenkin poikkeuksellinen ja monimutkainen prosessi. Järjestelyt maasta poistamiseksi ovat edenneetkin hitaasti. Tuoreimpien uutisten mukaan kyseinen henkilö ei ole ollut miltään osin myöskään yhteistyöhaluinen asian ratkaisemiseksi.

Kyseinen henkilö pääsee kansanedustajan mukaan pian vapaaksi "kunhan vain jaksaa vielä hetken jarruttaa ja estää karkotustaan".

– Tähän kohtaan ulkomaalaislakia tuleekin tehdä muutos, jotta erittäin vaaralliseksi todettu henkilö voidaan pitää poissa vapaalta jalalta. 12 kuukauden maksimi säilössäpitoaika tulee siis pidentää rajattoman mittaiseksi eli muotoon "kunnes karkoitus saadaan toteutettua", Heinonen esittää.