Touko Aalto Ylelle: Kansalaistottelemattomuus on hyväksyttävää "omaa harkintaa käyttäen"

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto vaatii uutta lainsäädäntöä, joka huomioisi paremmin turvapaikanhakijoiden tarpeet.

– Juha Sipilän hallitus on koko ajan kiristänyt linjaansa, Aalto sanoi Ylen Ykkösaamun haastattelussa.

Hänen mukaansa kiristynyt lainsäädäntö voi vain kärjistää turvapaikanhakijoiden ja viranomaisten välejä.

Aallolta kysyttiin, voisiko hän ottaa kotiinsa asumaan palautettavaksi katsotun henkilön, joka siis oleskelee laittomasti maassa.

– Pitäisi tuntea tausta. Jos on henki uhattuna, miten voisin olla auttamatta, Aalto sanoi.

Hänen mukaansa virkavallan vastustaminen on yhtäältä "tulkinnanvarainen asia", mutta toisaalta lähtökohta hänestä on, ettei viranomaisten toimintaa saa "väkivaltaisesti estää." Hän myös muistutti, että vihreiden historiassa kansalaistottelemattomuus on syvällä ja se on hyväksyttävää.

– Omaa harkintaa käyttäen kansalaistottelemattomuus on hyväksyttävää, Aalto sanoi.

Aalto oli valmis kiristämään teollisuuden sähköveroja, koska se on hänen mukaansa EU:n mittakaavassa erittäin halpaa. Hän poistaisi mm. teollisuuden energiaveron 218 miljoonan euron palautuksen ja panisi rahat ammatilliseen koulutukseen.

Aalto oli valmis leikkaamaan myös kilometrikorvauksia, niin sanotun kilometrikorvauksen "ylikompensaation", joka on hänestä vain palkanlisä.

Aalto kertoi, että vihreät on valmiita hallitukseen kaikkien muiden puolueiden paitsi perussuomalaisten kanssa. Syynä on PS:n maahanmuuttokriittinen linja sekä puolueen "oikeistolainen talouspolitiikka". Aallon mukaan vihreille tärkeää on kunnianhimoinen ilmastopolitiikka, ihmisoikeudet, köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen sekä koulutus.

Vihreät on viimeisissä kannatusmittauksissa noussut toiseksi suurimmaksi puolueeksi.