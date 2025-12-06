Petteri Orpo: Me emme anna periksi

Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo puhui perjantai-iltana puolueensa itsenäisyyspäivän juhlissa Helsingissä.

– Aika jossa me olemme vastuussa isänmaasta ei ole todellakaan helppo. Meille jätettiin aikamoinen perintö. Sen lisäksi sota riehuu Euroopassa, (Vladimir) Putin hyökkää Ukrainassa neljättä vuotta, ja lännessä USA tekee tempoilevaa politiikkaa, joka myös lisää epävarmuutta meidän toimintaympäristössämme, Petteri Orpo sanoi.

– Meillä on haasteita paljon. Ne heijastuvat kotimaahan tavalla, jota me emme edes 2023 kun hallitusohjelmaa rakennettiin osanneet odottaa.

Orpon mukaan jo vuosikymmeniä sitten olisi pitänyt korjata valuvikoja ja ruveta elämään suu säkkiä myöten.

– Mutta tiedättekö mitä? Me emme anna periksi. Ei, vaikka me joudumme tekemään vaikeita ratkaisuja. Ei, vaikka tulee lunta tupaan, niin me emme anna periksi. Minä en anna periksi. Hallitus ei anna periksi. Kokoomus ei anna periksi, Orpo totesi.

– Me jatkamme työtämme, joka on kesken. Sillä se tarina, jonka kirjoitimme jo oppositioaikana suunnitellessamme muutosta jonka haluamme Suomeen – me olemme vasta tekemässä sitä. Olemme tehneet ison asian niistä muutoksista, ja ne alkavat vaikuttaa, pienellä viiveellä, mutta ne alkavat vaikuttamaan.

– Ja ne on tehty isänmaan hyväksi. Ja vaikka meitä syytetään siitä että nyt ei riittävän hyvin mene, niin me itse tiedämme, että joka aamu ja joka päivä ja joka ilta kokoomuslaiset miettivät: mitä voimme tehdä jotta Suomella menee paremmin, jotta Suomi on turvassa, ja jotta täällä on työtä ja talouden kasvua ja tulevaisuutta.

Kokoomusjohtajan mukaan perusasiat Suomessa ovat kunnossa. Hän kutsui mukaan antamaan toivoa suomalaisille.

– Olen ympäri maata tavannut mielettömän hienoja ihmisiä, osaajia, upeita yrityksiä, hienoja tarinoita, upeita innovaatioita, suunnitelmia mitä tehdään seuraavaksi. Ja minun päähäni ei kerta kaikkiaan sovi se puhe, että ”tää peli on menetetty” tai ”kaikki on huonosti”… Ei ole!

– Meillä on toivoa, meillä on todellakin toivoa. Ja me konkreettisesti murramme jäätä talouden kasvulle ja tulevaisuudelle.

Orpo totesi häntä moititun siitä, että hän puhuu positiivisia ja toivosta.

– Antaa tulla vaan! Minä jatkan sitä, Petteri Orpo lupasi.

– Muut puolueet osaavat kyllä maalata sitä, mikä kaikki on huonosti, mutta ratkaisut… Korvia särkee se hiljaisuus, kun niitä ei ole. Luulen että perimmiltään kaikki tietävät että kokoomus tekee juuri nyt niitä asioita, joita Suomi tarvitsee.

– Tämä on mahtava maa. Olen ylpeä Suomesta ja ihmettelen sitä valittamisen määrää. Mutta ollaan me se voima, joka vie Suomen läpi tästä vaikeasta ajasta, pitää Suomen turvallisena ja vahvana, jossa ihmisistä pidetään huolta, jossa lapsilla ja nuorilla on tulevaisuuden toivoa ja uskoa. Suomen eteen, joka päivä, Orpo totesi kokoomusyleisölle.