Ylen päätoimittaja Atte Jääskeläinen jättää tehtävänsä

Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtaja ja vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen jättää tehtävänsä.

Ylen hallitus, toimitusjohtaja ja päätoimittaja Jääskeläinen ovat yhteisymmärryksessä sopineet, että Jääskeläinen jättää tehtävänsä Ylessä, koska edellytyksiä tehtävän menestykselliseen hoitamiseen ei enää ollut.

Hallitus on nimennyt Svenska Ylen johtajan Marit af Björkestenin vt. johtajaksi ja vastaavaksi toimittajaksi Uutis- ja ajankohtaistoimintaan 1. kesäkuuta alkaen. Seuraajahaku käynnistetään välittömästi.

Kesäkuun alkuun asti vastaavan päätoimittajan sijaisena toimii päätoimittaja Riikka Venäläinen. Marit af Björkesten on toiminut aiemmin erilaisissa journalistissa johtotehtävissä ja vuodesta 2012 Svenska Ylen johtajana.

Ylen hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 29. toukokuuta. Hallitus painottaa, että Ylen journalismin tulee jatkossakin perustua totuudenmukaiseen, olennaiseen ja monipuoliseen tiedonvälitykseen.

Yle on journalismissaan sitoutunut sisältöjen ja journalismin eettiseen ohjeistoonsa sekä Journalistin ohjeisiin ja Julkisen sanan neuvostoon niiden toteutumisen valvojana.

– Hallitus arvostaa Jääskeläisen työtä laadukkaan journalismin edistäjänä. Nyt tehdyn ratkaisun tarkoitus on Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan toimintaedellytysten ja työrauhan turvaaminen, toteaa Ylen hallituksen puheenjohtaja Thomas Wilhelmsson tiedotteessa.

– Atte Jääskeläinen on luotsannut Ylen uutistoimintaa tasan kymmenen vuotta. Hän on kehittänyt uutisorganisaatiota näkemyksellisesti ja johtanut toimintaa yli digitaalisen murroksen. Ylen uutiset nauttivat suomalaisten vankkaa luottamusta. Ylen uutistoiminta on noussut Jääskeläisen kaudella myös kansainväliseksi esikuvaksi, kertoo Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen.

Jääskeläisen mukaan Ylen rooli yhteiskunnassa on tärkeämpi kuin hänen oma roolinsa Ylessä.

– Pyrkimykseni johtaa Ylen uutis- ja ajankohtaistoimitusta vastuullisen journalismin tiellä on ollut epäilyksen alla. Toivon, että tämä päätöksemme palauttaa Yleen työrauhan, Jääskeläinen toteaa.

Atte Jääskeläinen aloitti työnsä Ylessä vuonna 2006 ja hän on toiminut Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtajana ja vastaavana päätoimittajana 1. kesäkuuta 2007 alkaen. Ennen Yleä Jääskeläinen työskenteli Suomen Tietotoimiston päätoimittajana ja toimitusjohtajana.