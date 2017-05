Timo Soini: Tämä testi perussuomalaisten on kestettävä

– Perussuomalaisten hallitustaival on ollut ohdakkeinen. So What? Kuka odotti jotakin muuta? Jos haluaa helppoa elämää, ei pidä mennä politiikkaan tai olla ainakaan puolueen puheenjohtaja. Tiedän kokemuksesta, Timo Soini näpäyttää.

Soini jatkaa, että ei elämä yksiin vaaleihin lopu, vaan politiikassa pitää olla rohkea ja yrittää.

– Tämä testi perussuomalaisten on kestettävä. Etulinjassa rytisee aina, vaihtoehto on työnnellä moppia taustalla. Se homma kuuluu tällä hetkellä punavihreille ja RKP: lle.

Soinin mukaan on kuitenkin tosiasia, että tämä hallitus on parempi kuin edellinen. Talous kasvaa ja työllisyys paranee. Uusia työpaikkoja syntyy.

– Tämä on parempi hallitus kuin edellinen. Siitä huolimatta tai sen vuoksi, että perussuomalaiset ovat mukana. Kotiäiti saa nukkua yönsä rauhassa ja se on perussuomalaisten ansiota.

Soini kommentoi perussuomalaisten saamista ohjeista Eurooppa-politiikkaan, että nykyisessä hallituksessa vain entisellä ja tulevalla Eurooppa-ministerillä on kokemusta Euroopan parlamentista.

– Oppositiojohtajista kokemusta on vain Sari Essayahilla, muut kumisevat tyhjyyttään kokemuksensa kanssa. Ilmankos perussuomalainen tietämys ärsyttää. Euroopan Unionista saa puhua myös kriittisesti. Paluuta Neuvostoliiton aikaiseen itsesensuuriin, puhumattakaan muusta sensuurista, ei ole. Sama pätee kaikkeen politiikkaan, Soini toteaa.