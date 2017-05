Jyväskylän yliopiston professori: Marine Le Pen voitti Ranskassa monessa mielessä

– Vaikka Marine Le Pen hävisi presidentinvaalit, hän on voittanut monessa mielessä, arvioi Jyväskylän yliopiston FiDiPro-tutkimusprofessori Niilo Kauppi Ulkopoliittisen instituutin Eurooppa Ranskan vaalien jälkeen -seminaarissa.

Sosiaaliliberaalin En Marche! (Liikkeelle!) -liikkeen ehdokas Emmanuel Macron voitti Ranskan presidentinvaalin toisen kierroksen 66,06 prosentin tuloksella. Kansallismielisen Front Nationalin (Kansallinen rintama) ehdokas Marine Le Pen keräsi 33,94 prosentin äänisaaliin.

– Le Penin liike onnistunut mielestäni hyvin, ja nyt se haaste on se, miten hän saa laajennettua kannattajajoukkoaan. Siitä tulee jännitteitä puolueen sisällä, mutta mikäli hän saa niitä selvitettyä, niin hän varmasti on objektiivisesti eurooppalaisen äärioikeiston valovoimaisin poliitikko, Kauppi totesi.

Kahden vuoden kuluttua järjestetään europarlamenttivaalit.

– Voi olla, että Le Pen saa organisoitua äärioikeistolaiset voimat, kun Nigel Farage ei ole häntä enää kiusaamassa. Voi olla, että Le Pen on kahden vuoden päästä tällaisen blokin johtaja, Kauppi sanoi.

Le Pen on pyrkinyt siihen, että kansallisesta rintamasta tulisi salonkikelpoinen puolue. Kaupin mukaan nyt näyttää siltä, että hän on tullut tämän tien päähän.

Marine Le Pen sanoi sunnuntaina aikovansa muokata puolueen uuteen järjestykseen ja vaihtavansa mahdollisesti puolueen nimen.

– Luulen, että tästä oli kysymys. Le Penin pitää pystyä laajentamaan omaa kannattajakuntaansa. Nyt se on tullut työttömien puolelta. Heikko koulutus ja Kansallisen rintaman suosio korreloituvat hyvin vahvasti keskenään.

– Hän ei pärjännyt hyvin kaupungeissa. Hänen on löydettävä keskiluokkaista kannattajakuntaa, Kauppi arvioi.

Kaupin mielestä yksi ongelma tässä operaatiossa on vaalitapa eli kaksivaiheinen enemmistövaali, joka suosii suuria puolueita. Ranskassa järjestetään kesäkuussa parlamenttivaalit.

– Le Pen olisi heti ensimmäiseksi yrittänyt muuttaa alahuoneen vaalitavan suhteelliseksi vaalitavaksi, jos hänet olisi valittu presidentiksi.

– Kiinnostavaa on se, että myös Macron saattaa yrittää tätä. Yhtenä ajatuksena on se, että integroimalla Kansallinen rintama alahuoneeseen ja poliittiseen elämään saadaan myös laajennettua poliittista viestiä.

Poliittinen kartta muuttuu

Kaupin mukaan poliittinen kartta on muuttunut tai saattaa olla muuttumassa.

– Äärioikeisto ja -vasemmisto ovat vahvistuneet näissä vaaleissa, myös keskusta on vahvistunut. Voisi sanoa, että Ranskassa on äärioikeisto, äärivasemmisto ja äärikeskusta.

Kauppi korostaa, että maltillinen oikeisto (Les Républicains eliTasavaltalaiset-puolue) ja vasemmisto (sosialistinen puolue) ovat hajonneet. Kyse on pitkäaikaisesta kehityskulusta.

– Tällä hetkellä Ranskassa on erittäin vahva äärivasemmisto ja heikko sosialistinen puolue. Äärikeskusta on noussut Macronin mukana. Oikeisto on hyvin hajanainen, kun taas äärioikeisto on hyvin vahvistunut.

Kaupin mielestä huomionarvoisin seikka on äärioikeiston vahvistuminen. Marine Le Pen sai yli 11 miljoonaa ääntä toisella kierroksella.