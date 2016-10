MTK-johtajan mukaan pitkäjänteisyys ei ole EU:n vahvimpia ominaisuuksia

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n johtaja Simo Tiaisen mukaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen aikataulukysymys on viljelijän kannalta ristiriitainen.

– Viljelijät painiskelevat markkinakriisin ja edellisen reformin toimeenpanon kimpussa, ja nyt EU suunnittelee jo seuraavaa reformia. Pitkäjänteisyys ei ole ollut maatalouspolitiikan vahvimpia ominaisuuksia, Tiainen toteaa tiedotteessaan.

Tiainen oli tiistaina Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) ja eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan julkisessa kuulemisessa, joka koski vuoden 2020 jälkeistä maatalouspolitiikkaa. Tiainen toimii ETSK:n vuoden 2020 jälkeistä maatalouspolitiikkaa koskevan lausunnon esittelijänä.

ETSK:n näkökulma maatalouspolitiikan uudistukseen on hyvin eurooppalainen: Maatalous on keskeinen kysymys EU:lle. Yhteinen maatalouspolitiikka on perusedellytys sisämarkkinoiden toimivuudelle EU:n elintarvikealalla.

– Euroopan elintarviketeollisuus on EU:n suurin teollisuudenala, joka tarjoaa yli viisi miljoonaa työpaikkaa, Tiainen huomauttaa.

Tiaisen mukaan maa- ja metsätaloudella on perustavanlaatuinen merkitys maaseudun dynaamisuuden säilyttämisen ja maaseudun tasapainoisen kehityksen vahvistamisen kannalta. Ne molemmat ovat elintarviketeollisuuden ja biotalouden ohella tärkeitä työllisyydelle, kulttuurille, alueelliselle yhteenkuuluvuudelle ja maaseutumatkailulle koko EU:n alueella.

– Monilla syrjäisillä alueilla, vuoristoalueilla ja epäsuotuisilla alueilla väestökato ja väestön ikääntyminen ovat edelleen vallitsevia väestökehityksen suuntia. Yhteisellä maatalouspolitiikalla ja erityisesti siihen kytkeytyvällä maaseudun kehittämispolitiikalla on tärkeä rooli alueiden tasapainoisen kehityksen näkökulmasta, Tiainen kertoo.

Lausuntoluonnoksessaan ETSK toteaa EU:lle, että ruoantuotanto on viljelijöiden ensisijainen tehtävä. Laadukkaiden, jäljitettävien elintarvikkeiden toimittamista tulisi pitää julkishyödykkeenä.

Kun viljelijät tuottavat elintarvikkeita markkinakeskeisessä yhteiskunnassamme ja varmistavat näin elintarviketurvan, toiminta vaikuttaa lausuntoluonnoksen mukaan samalla veden saatavuuteen ja laatuun sekä ilman ja maaperän laatuun, synnyttää työpaikkoja maaseudulle ja ylläpitää maaseutumaisemaa.