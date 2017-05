Keskustan Mikko Kärnä: Kokoomuksen Juhana Vartiainen siirtäisi maatalouden suuryritysten käsiin

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk) on omien sanojensa mukaan järkyttynyt kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiaisen ehdotuksesta siirtää Suomen maatalous suuryritysten käsiin. Vartiainen esitti vaatimuksen Maaseutumedian julkaisemassa kolumnissa.

– Vartiainen ei ilmeisesti ole perehtynyt niihin ongelmiin, joita tämä aiheuttaa. Esimerkkejä voi hakea Yhdysvalloista, joissa entiset itsenäiset viljelijät raatavat nyt käytännössä suuryritysten orjina. Viljelijät eivät omista enää karjaansa eivätkä myöskään geenimuunneltua siemenviljaa.

Kärnän mukaan maatalouden massatuotanto on vakavasti heikentänyt ruokaturvallisuutta.

– Ruokaa "parannellaan" kemiallisesti kansanterveydellisistä seurauksista välittämättä. Vain voitot ratkaisevat, Kärnä julistaa.

Kärnän mukaan on äärettömän tärkeää, että suomalaisesta, perinteisestä perheviljelyjärjestelmästä pidetään kiinni. Hän kehottaa Vartiaista perehtymään suuryritysten hallitsemaan ruoantuotantoon ja pohtimaan, onko tämä todella tavoittelemisen arvoista. Maataloustukijärjestelmän kehittämistarpeesta Kärnä on kuitenkin Vartiaisen kanssa samaa mieltä.

- Maataloustukijärjestelmän suurin ongelma on, että osa tuista valuu ns. näennäisviljelyyn, jolla ei ole tarkoituskaan tuottaa elintarvikkeita. Ongelma tulee yhteiskunnalle kalliiksi.

Mikko Kärnä tähdentää, että on äärettömän tärkeää, että EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa kehitetään siten, että näennäisviljely ei ole enää mahdollista. Kärnän mielestä Maatalouspolitiikan kärjeksi on asetettava perheviljelyjärjestelmän säilyttäminen. Rahallisen tuen lisäksi tarvitaan byrokratian ja sääntelyn purkamista siten, että tiloilta on helppoa myydätuotteita myös suoraan kuluttajille. Tuottajien omaa jalostustoimintaa ja tuottajaorganisaatioiden kehittämistä on tuettava.

– Samalla on ymmärrettävä, että suomalaiset tuotteet kilpailevat laadulla. Tämä laatu taas taataan perheviljelijöiden kovalla sitoutumisella tilanpitoon ja tuotantoeläinten hyvinvointiin, Kärnä päättää.