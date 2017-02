Ilkka Kanerva sotilasyhteistyöstä: Britannia pidettävä Brexitin jälkeenkin mukana

On erittäin tärkeää, että Iso-Britannia pidetään mukana Pohjois-Euroopan turvallisuusjärjestelyissä, arvioi eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.).

– Tässä Brexitin jälkeisessä maailmassa on äärettömän tärkeää, että Britannian suuntautumista Pohjois-Eurooppaan ylläpidetään, koska Britannian sotilaallinen kapasiteetti ja kompetenssi ovat huippuluokkaa, Ilkka Kanerva sanoo Verkkouutisille.

Suomi ja Ruotsi pohtivat kansallisesti ja koordinoidusti Britannian tarjousta osallistua Britannian johtamaan JEF-sotilasyhteistyöhön (Joint Expeditionary Force).

– Britannian poistuminen EU:sta vei mennessään sellaisen 25-30 prosenttia EU:n sotilasvoimasta, ja se on erittäin iso lovi.

– Tässä mielessä minusta on hyvin hyödyllistä, että Britannia pidetään myös tällä tavalla mukana Pohjois-Euroopan turvallisuusjärjestelyissä.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) totesi sunnuntaina, että Suomi ja Ruotsi näyttävät liittyvän brittijohtoiseen sotilasyhteistyöhön JEF:ään.

JEF on Britannian johtama monikansallinen joukkokokonaisuus, jonka tarkoituksena on kehittää nopean toimintavalmiuden sotilaallista suorituskykyä. Joukot hoitavat lähinnä kriisinhallintaa. JEF:ään kuuluu Britannian lisäksi tällä hetkellä Tanska, Norja, Latvia, Liettua, Viro ja Hollanti.

Kanervan mukaan Suomen ja Ruotsin mahdollinen liittyminen JEF-sotilasyhteistyöhön edistäisi maiden keskinäistä puolustusyhteistyötä.

– Tämän JEF-ratkaisun keskeinen peruste on se, että me teemme sen yhdessä ja koordinoimme keskenämme. Prosessin koordinoiminen on järkevää tehdä yhdessä.

– Ja kuten Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvistkin sanoi, Ruotsi haluaa edetä Suomen kanssa tasatahtia.

”Asiat uivat samaan suuntaan”

Peter Hultqvist sanoi tammikuun alussa Sälenin turvallisuuskonferenssissa haluavansa syventää puolustusyhteistyötä Suomen kanssa edelleen. Hultqvistin mukaan yhteistyö Suomen kanssa on tärkeä osa Ruotsin puolustuspoliittista ratkaisua vuodesta 2020 eteenpäin. Suomen ja Ruotsin välistä puolustusliittoa ei kuitenkaan ole ministerin mukaan tulossa.

Suomi ja Ruotsi päättivät 2015 keväällä syventää yhteistyötään siten, että voitaisiin toimia yhdessä myös rauhanajan ulkopuolella.

Kanervan mielestä Suomen ja Ruotsin liittyminen JEF:ään voitaisiin yhdistää jo hyvässä vauhdissa olevaan puolustusyhteistyöhön.

– Nämä asiat uivat samaan suuntaan.

Kanervan mukaan sekä JEF-yhteistyö että Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö tähtäävät Suomen kansallisen puolustuskyvyn kehittämiseen ja kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuden hyödyntämiseen.

– Perusteet ovat samat. Suomi on mukana parantaakseen omaa suorituskykyään ja siksi, että kansainvälinen yhteistoiminta vahvistaa asemaamme.

Kanerva korostaa, että mahdollisen JEF-yhteistyön perusteena on kansallisen puolustuksen konkreettinen parantaminen.

Hän muistuttaa, että osallistuminen ei pakottaisi Suomea toimimaan vasten tahtoaan.

– On huomattava, että meitä ei viedä oman päätösvaltamme ulottumattomissa oleviin tilanteisiin. On meidän omassa kapasiteetissamme päättä, missä toiminnoissa olisimme mukana.

– Yhteistyöllä ylläpidetään myös Naton ja Euroopan unionin keskinäisen yhteistyön tiivistymistä.