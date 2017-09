Rankka raportti Suomen vankiloista: Gangsteri-islamismia, vanki-imaameja, väkivaltaan kiihotusta

Verkkouutiset kertoi Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen projektin väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen tunnistamiseksi tiedotteesta tässä uutisessaan. Projektin väliraportin julkinen osuus on karua luettavaa, vaikka siinä on vain 12 sivua.

"Vankilat ovat otollinen maaperä radikaaleille ajatuksille. Euroopassa viimeisten kuuden vuoden aikana tapahtuneet terrori-iskut ovat vahvistaneet käsitystä vankiloiden roolista radikalisoitumisen taustalla. Lähes jokaisessa vakavassa iskussa tekijöiden tai suunnittelijoiden joukossa on rikollistaustainen henkilö tai entinen vanki", väliraportin alkusanoissa todetaan.

Islaminuskoisten vankien kasvanut määrä, ryhmäytyminen ja valta-aseman tavoittelu vankihierarkiassa on väliraportin mukaan lisääntynyt nopeasti.

"Ryhmät rakentuvat vahvojen persoonien läheisyyteen ja tämä aiheuttaa ilmiön, jossa heikommassa asemassa olevat vangit pyrkivät hakemaan turvaa ryhmistä. Siviilimaailmassa yhteiskunnasta ja sen normeista vieraantuneet henkilöt löytävät vankilassaoloajalleen sisältöä ryhmistä. Myös vankilaan päätyneet turvapaikanhakijat ovat löytäneet paikkansa ryhmistä".

Havaituissa ryhmissä on väliraportin mukaan esiintynyt osittain väkivaltaan yllyttävän ideologian hyväksymistä.

"Tilanteet ovat olleet fyysistä väkivaltaa sekä väkivallalla uhkaamista. Uskonnolla perusteltu väkivalta on väkivaltaisen ekstremismin muoto ja merkki radikalisoitumisesta. Vankilassa harjoitettavaa islamistista ääri-ideologiaa voisi ryhmien kohdalla kuvailla 'salafi-jihadistiseksi gangsteri-islamiksi', joka tasapainottelee ideologisen ja rikollisen ajatusmaailman välillä, jossa tietty tarkoitus pyhittää keinot", väliraportissa kirjoitetaan.

Projekti kertoo tapauksista, joissa vankien joukosta on noussut niin sanottu vanki-imaami johtamaan muita muslimivankeja.

Tällainen tilanne kirjoittajan mukaan havaintojen perusteella altistaa radikalisoitumiselle ja aiheuttaa ongelmia vankiloissa:

"Vanki-imaamit eivät välttämättä tulkitse islamia maltillisesti, tai tavoittele henkistä tasapainoa, vaan tuovat omalla tulkinnallaan henkisen, sekä fyysisen väkivallan käytön tai hyväksynnän, mukaan kuvioon. Näissä tapauksissa ideologia ja rikollinen käyttäytyminen fuusioituu vaarallisesti".

"Vankiloissa on ilmennyt, että maailmalla tapahtuneita ääri-islamiin liitettäviä terrori-iskuja on juhlittu suljettujen vankiloiden osastoilla, sekä myös avolaitoksissa. Havaintoja tulee lähes aina jostain päin Suomen vankiloita, iskun tapahtuessa. Useiden havaintojen perusteella voisi yleisesti todeta, että vankien joukossa on henkilöitä, jotka suhtautuvat myönteisesti länsimaalaisiin ihmisiin kohdistettuun terrorismiin. Saatujen tietojen mukaan vankiloissa tapahtuu myös paljon islamin uskoon käännyttämistä, jonka tavoite ei ole maltillinen, sekä pidetään väkivaltaan kiihottavia puheita, joissa ihannoidaan terroritekoja".

Vankien laaja verkostoituminen on raportin mukaan noussut esiin useissa vankiloissa. Esille on tullut myös viitteitä ulkomaalaistaustaisten vankien jengiytymisestä sekä ääri-ryhmiin liittyvästä rekrytoinnista.

Väliraportin mukaan Suomen vankiloissa on havaittu radikalisoituneiksi epäiltyjen vankien kohdalla yhteydenpitoa ja suhteiden luomista järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvien vankien kanssa.

"Huolestuttavan toimijan tilanteeseen tuo myös vasta Suomeen kerhonsa perustanut Satudarah MC. Satudarah MC -jengiin kuuluvat jäsenet ovat pääsääntöisesti ulkomaalaistaustaisia ja on todennäköistä, että he erityisesti tulevat tekemään jengeihin liittyvää rekrytointia ulkomaalaisten vankien keskuudessa", väliraportissa todetaan.

"Vakavasti radikalisoituneet ja väkivaltaisen ekstremismin omaksuneet henkilöt voivat pahimmassa tapauksessa suunnitella terrorismirikosta. Laittomiin aseisiin pääsee käsiksi Suomessa parhaiten rikollisten kautta. Yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen on jo luotu sekä pyritään luomaan, ja vankiloissa näitä yhteyksiä on luonnollisesti runsaasti tarjolla".