Yritykset peräävät ennustettavaa verotusta

Yritykset kaipaavat pitkäjänteisyyttä ja ennakoitavuutta verotukseen.

Suomen Yrittäjänaisten mukaan jatkuva hötkyily ja verotukseen kohdistuvat muutokset vähentävät yritysten investointi- ja rekrytointihalukkuutta.

– Kotitalousvähennys tuntuu olevan suosikki, jota muutetaan joka hallituskaudella ja pahimmillaan vuoden välein. Keskituloisen perheen käytettävissä olevat tulot eivät usein riitä ulkopuolisen avun ostamiseen. Siksi kotitalousvähennys on ollut tervetullut apu monen arkeen. Sen hyödyntäjät ovat tavallisia työssäkäyviä, jotka haluavat ostaa palveluja arkea helpottaakseen, Yrittäjänaiset toteaa.

Järjestön mukaan kotitalousvähennys on luonut lisää matalan tulotason töitä ja siten helpottanut myös monen pienituloisen elämää. Verovähennyksellä on suuri merkitys erityisesti naisten yrityksissä.

– Vuoden 2012 tilastokeskuksen tietojen mukaan kotitalousvähennyksen alainen palvelumyynti oli kaikkein suurinta sosiaali- ja muita henkilökohtaisia palveluja tuottavissa naisten yrityksissä, Yrittäjänaiset kertoo.

Järjestö huomauttaa, että kotitöiden teettäminen pimeästi on yllättävän yleistä.

– On syytä muistaa, että harmaa talous vääristää kilpailua. Rehellisen yrittäjän, joka maksaa palkan sivukulut ja verot, on pidettävä hinta korkeammalla. Samalla kannattaa myös muistaa, että pimeän työn tekijä saa vain palkkionsa, mutta ei kerrytä eläketurvaansa. Vaikkei suunniteltu leikkaus vähennykseen ole dramaattinen, on se silti huono suunta ja lisäksi jatkuva poukkoilu on huonoa veropolitiikkaa.