Ylilääkäri: Ainakin rokottamattomat tulevat saamaan tartunnan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Etelä-Karjalassa kaikista koronanäytteistä noin 11,3 prosenttia on positiivisia.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten alueellinen koronatilannekuvaryhmä totesi tiistaina, että tautitapauksia on alueella hyvin runsaasti ja tapaukset lisääntyvät nopeasti.

Tartunnanjäljityksessä on tällä hetkellä noin kolmen vuorokauden viive suuren positiivisten testitulosten takia. Näytteitä otettiin jouluviikolla 3700 eli noin 500 enemmän kuin sitä edeltävällä viikolla.

Kaikista näytteistä noin 11,3 prosenttia on positiivisia. Ilmaantuvuusluku on 449,2 sataatuhatta asukasta kohden kahden viikon ajalta. Luku on huomattavan korkea aikaisempaan nähden.

– Koronaepidemian luonne on muuttunut. Meillä Etelä-Karjalassa, kuten muuallakin, on nyt huomattavan paljon enemmän tartuntoja kuin vain jokunen viikko sitten. On helppo ennustaa, että ainakin rokottamattomat tulevat saamaan nyt tartunnan, lisäksi monet rokotetutkin, toteaa infektioylilääkäri Pekka Suomalainen.

– Tämän takia minulla on vahva viesti aikuisille rokottamattomille: Pysykää nyt pois muiden ihmisten läheisyydestä aina, kun se on mahdollista. Sairaalahoitoon hakeutuneista on viime viikkoina lähes jokainen ollut täysin rokottamaton, Suomalainen sanoo tiedotteessa.

Tehohoito ei ole tähän mennessä kuormittunut Eksoten alueella, mutta vuodeosastoilla on koronaa sairastavien potilaiden määrä lisääntynyt ja määrän oletetaan lisääntyvä runsaan positiivisten koronatapausten myötä edelleen.

Monilla aloilla on tällä hetkellä paljon sairauspoissaoloja koronaan sairastuneiden takia. Yhteiskunnassa näkyy runsaasti sairastuvuutta esimerkiksi kuljetuspalveluissa ja palvelualoilla. Vaikka sote-henkilökuntaakin on koronaan sairastunut, ei sote-alalla ole vielä sairastuvuuden takia havaittu ylipääsemätöntä henkilöstöpulaa.

– Tilanne on omikronin myötä muuttunut radikaalisti sekä jäljityksen, että sairastuneiden runsaan määrän takia. Näytteisiin hakeutuvat tällä hetkellä eritoten 40–59-vuotiaat kansalaiset, kun positiivisia tartuntoja löydetään eniten 20-29 vuotiaiden joukosta, kertoo ylilääkäri Minna Häyhä.

– Kaikkia koronapositiivisia ei enää välttämättä pystytä tavoittamaan, vaan laadimme parhaillaan ohjeistusta siitä, miten Eksoteen voi olla yhteydessä, jos tarvitsee esimerkiksi tartuntatautilain mukaista päivärahatodistusta tai arviota terveydentilansa vuoksi, Häyhä jatkaa.

– Omikron vaatii vähemmän sairaalahoitoa kuin deltamuunnos. Runsaat tapausmäärät maassa osoittavat, että yhteiskunnan perustoiminnot ovat nyt enemmän vaarassa, kun ihmiset jäävät sairastamaan, kertoo Laura Kalin Mänttäri Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Koronatilanteen nopean huononemisen takia tilannekuvaryhmä suosittelee aikuisten merkittävän ja kohtalaisen riskin joukkueurheilun ja ryhmäharrastusten keskeytystä 23.1. asti. Kaupungit ja kunnat muun muassa keskeyttävät ryhmät, joissa ei lähikontaktia voi välttää.

Tilannekuvaryhmä suosittelee nyt maskien käyttöä alakouluissa kolmannesta luokasta ylöspäin.