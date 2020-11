Yle: Vankilassa isketään tulta sähköjohdoista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tupakoinnin kieltäminen sisällä aiheutti Helsingin vankilassa hengenvaarallisia tilanteita.

Helsingin vankilassa on kokeiltu tupakoinnin täyskieltoa lievempää tapaa, kertoo Yle. Vanki on saanut käydä tupakalla kolme kertaa päivän aikana. Muuna aikana tupakat ja tulentekovälineet on kerätty pois.

Tämä on kuitenkin johtanut Helsingin vankilan apulaisjohtaja Tero Uuranmäen mukaan hengenvaarallisiin menetelmiin.

Vangiit ovat piilottaneet tupakkaa ja sytyttänneet niitä kipinöillä, joita he ovat saaneet aikaan yhdistämällä sellissä olevien televisioiden ja dvd-soittimien sähköjohtoja.

Uuramäen mukaan lisäksi on avattu pistorasioita ja valokytkimiä, ja otettu niistä johdot esiin.

Ainakin yksi vankilan henkilökuntaan kuuluva henkilö on saanut sähköiskun. Osa selleistä on jouduttu poistamaan käytöstä, koska niissä on niin paljon rikkinäisiä sahkölaitteita.

Kokeilu on Tero Uuranmäen mukaan kuitenkin ollut hyödyllinen.

– Nyt ainakin tiedetään, että tälläistä mallia ei kannata ottaa käyttöön, Uuranmäki toteaa Ylelle.

Jos eduskunta hyväksyy suunnitelman savuttomista vankiloista, tupakointi kielletään kaikissa suljetuissa vankiloissa.