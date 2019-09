Yle: Työnantajat vastustavat aktiivimallin kumoamista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lakiluonnoksesta annetuista lausunnoista lähes 70 prosenttia suhtautuu suopeasti aktiivimallin leikkurin purkamiseen.

Lakiluonnos työttömien aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamiseksi saa vankan kannatuksen erityisesti työntekijäjärjestöiltä sekä työttömiltä, kertoo Yle.

Sen sijaan työnantajajärjestöt taas vastustavat aktiivimallin kumoamista lausunnoissaan. Lakiluonnoksen lausuntokierros päättyi eilen maanantaina.

Ylen läpikäymien lausuntojen perusteella 69 prosenttia suhtautuu suopeasti esitykseen, jolla työttömyysturvan leikkuri purettaisiin ensi vuoden alusta alkaen. Esityksen mukaan työttömyysetuutta ei enää leikattaisi 4,65 prosentilla, vaikka aktiivimallin edellytykset olisivat jääneet täyttämättä.

– Aktiivimalli ei ole aktivoinut tai kannustanut: se on koettu epäoikeudenmukaisena ja työttömiä syyllistävänä, kertoo Valtakunnallinen työpajayhdistys TPY.

Työttömien Keskusjärjestön mukaan aktiivimallilla ”potkitaan maahan kaatunutta”, ja se on ”pelkkää nöyryyttämistä, kyykytystä, alistamista”.

SAK:n mielestä aktiivimalli on pelkkä työttömyysturvan leikkuri. Akavan Erityisalat toteaa lausunnossaan, että ”aktiivimallin on todettu leikkaavan erityisesti ikääntyneiden työnhakijoiden työttömyyspäivärahaa.”

Yleinen työttömyyskassa YTK eli ns. Loimaan kassa luonnehtii aktiivimallia monimutkaiseksi ja vaikeaselkoiseksi sekä työttömyysetuuden maksajan että saajan näkökulmasta.

Aktiivimallin purkaminen ennenaikaista

Työnantajajärjestöt puolestaan harmittelevat aktiivimallin kumoamista. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) mukaan aktiivimallin kaltaiset etuusleikkaukset lisäävät työllisyyttä ja vähentävät työttömyyttä. EK:n mukaan lakiluonnos on puutteellinen, koska se ei sisällä ainuttakaan työllisyyttä parantavaa ja työttömyyttä vähentävää uudistusta.

Suomen Yrittäjät (SY) pitää aktiivimallin purkamista ennenaikaisena. SY:n mukaan varmaa on, että työttömien aktiivisuus on lisääntynyt selvästi aktiivimallin aikana, sillä se on kasvattanut työttömien taloudellisia kannustimia lyhytaikaisten töiden vastaanottamiseen.

Myös työ- ja elinkeinoministeriö huomauttaa, että korvaavista toimenpiteistä ei ole vielä päätetty, vaikka hallitusohjelma lupaa purkaa leikkurit vasta, kun työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimista on päätetty.