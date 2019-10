Yle: Nuuskan käyttö yleistynyt armeijassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nuuskaaminen on lisääntynyt varusmiespalveluksessa, mutta tupakointi on vähentynyt.

Puolustusvoimat on huolestunut varusmiesten lisääntyneestä nuuskankäytöstä. Tuoreen selvityksen mukaan nuuskaaminen on lisääntynyt varusmiespalveluksen aikana, mutta tupakointi on vähentynyt.

– Uskon, että meillä on täsmälleen sama tilanne kuin muuallakin yhteiskunnassa, eli nuuskaaminen on lisääntynyt. Jos tehdään kysymällä pistokoe, niin nuuskaaminen on selvästi yleistynyt, Puolustusvoimien työ- ja palvelusturvallisuuspäällikkö, kapteeni Pasi Huomio sanoo Ylelle.

Keuhkoterveysjärjestö Filhan mukaan varusmiespalvelusta suorittavista miehistä tupakoi päivittäin joka neljäs. Kolmena vuonna tehdyssä kyselyssä nuuskaa käytti päivittäin enimmillään noin joka viides.

Kysely tehtiin vuosina 2014-2016 ja vastaajia oli lähes 5 000 varusmiestä.

Kirjoittaja on yhdeksäsluokkalainen TET-harjoittelija Viikin Normaalikoulusta