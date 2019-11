Yle: Norja pelkää konfliktia Venäjän kanssa

Barentsinmeren ja Kuolan niemimaan sotilaallisen tilanteen kerrotaan huonontuneen oleellisesti.

– Norja pelkää sitä, että pienet tapahtumat voivat kasvaa suuriksi konflikteiksi. Esimerkiksi sellaiset, jotka koskevat Huippuvuoria, kalastusta, luonnonvaroja tai jotain, joka tapahtuu Venäjän ja Norjan yhteisellä rajalla, sanoo Fridtjof Nansen -instituutin ulkopolitiikan tutkija Andreas Østhagen Yle Uutisille.

Barentsinmeren ja Kuolan niemimaalla on sotilaallista toimintaa ja varustautumista enemmän kuin vuosiin. Venäjällä on parhaillaan käynnissä maan Pohjoisen laivaston suurin sukellusveneharjoitus sitten kylmän sodan. Samaan aikaan Nato harjoittelee pohjoisessa aiempaa enemmän ja lähempänä Venäjää.

Norjassa pidetään mahdollisena esimerkiksi tilannetta, jossa Huippuvuorilla syntyisi kiistaa venäläisten kalastajien ja Norjan merivartioston välille. Norja aikoo osallistua vahvemmin pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön Suomen ja Ruotsin rinnalle.

– Jos Venäjän kanssa syntyisi konflikti, Norja haluaa saada yhteisen rintaman. Norjan toiveena on saada naapurit sitoutumaan Norjan turvallisuuspoliittiseen ympäristöön ja intresseihin, Østhagen sanoo.

Naton ja Venäjän välien kiristymistä seuraavan The Independent Barents Observer -uutissivuston mukaan sotilaallinen toiminta Barentsinmerellä ja Kuolan niemimaalla on huolestuttavaa.

– Sotilaallisesti tilanne on oleellisesti huonontunut kuluneen vuoden aikana. Venäläisiä sukellusveneitä ei liiku pelkästään Barentsinmerellä, vaan myös Norjanmerellä, aivan Norjan länsirannikon tuntumassa. Myös Naton ja Norjan puolelta on toiminta kiihtynyt ja he harjoittelevat varsin lähellä Venäjää, kertoo The Independent Barents Observerin päätoimittaja Thomas Nilsen.