Vuosien tukihuijaus: Mies esitti kuolleensa Irakissa

Ruotsin viranomaisen mukaan miljoonien kruunujen huijaukset nakertavat luottamusta järjestelmään.

Ruotsissa asuva perhe on jäänyt kiinni 13 vuotta kestäneestä tukihuijauksesta, SVT kertoo. Perhe haki vuonna 2007 tukea, jota maksetaan lapsille, joiden vanhempi on kuollut. Hakijoiden mukaan perheen isä oli menehtynyt Irakin sodassa vuonna 2005.

Tämän jälkeen tukia on maksettu yli puoli miljoonaa kruunua eli noin 50 000 euroa. Perhe oli toimittanut kuolintodistuksen Ruotsin maahanmuuttovirastolle. Rahat maksettiin lasten äidin uuden aviomiehen tilille.

Huijaus paljastui kuitenkin tänä vuonna, kun Ruotsin maahanmuuttoviranomaiset suorittivat uuden aviomiehen oleskelulupaan liittyvän tutkinnan. Hän paljastui DNA-testeissä lasten isäksi – eli mieheksi, jonka perhe oli väittänyt kuolleen Irakissa 13 vuotta aiemmin.

Ruotsin eläkeviranomainen perii nyt takaisin perusteettomasti maksettuja tukia.

Huijauksesta kerrotaan osana Ruotsin SVT:n juttusarjaa, jossa tutkitaan, minne ruotsalaisten veronmaksajien rahat menevät. Tukihuijauksia tehdään Ruotsissa vuosittain jopa kymmenien miljoonien kruunujen eli miljoonien eurojen edestä.

Ruotsin eläkeviranomaisen osastojohtaja Magnus Rodinin mukaan tämän vuoden aikana on peritty takaisin tukia 25 miljoonan kruunun edestä. Perättömien tukien maksuja on puolestaan keskeytetty 21 miljoonan kruunun edestä. Eläkeviranomaisella on 15 työntekijän tiimi, jonka tehtävänä on paljastaa huijaukset.

SVT kertoo, että tänä vuonna paljastuneiden tapausten joukossa on muun muassa henkilöitä, jotka eivät ole kertoneet viranomaisille muuttaneensa pois maasta, kaksinkertaista eläkettä nostaineita sekä heitä, jotka nostavat tukia kuolleiden läheistensä nimissä.

Tavallisesti kyse on sadoistatuhansista kruunuista. Eräässä tapauksessa mieshenkilön kerrotaan kuitenkin nostaneen väärin perustein peräti 1,5 miljoonaa kruunua eli noin 150 000 euroa.

– Poliisille ilmoittamisen kynnys on hyvin matala etenkin suurien summien kohdalla. Jokainen tapaus on vakava, koska ne nakertavat luottamusta koko hyvinvointijärjestelmään, Magnus Rodin kommentoi.

Hän myöntää myös, ettei sataprosenttisen varman tukijärjestelmän rakentaminen ole mahdollista.