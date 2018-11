Vuokrien nousua selitetään remonteilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kilpailu uusien asuntojen kanssa on välittäjän mukaan johtanut vanhojen vuokra-asuntojen kunnostukseen.

Vuokrat nousivat Tilastokeskuksen mukaan heinä-syyskuussa 2,4 prosenttia vuodentaisesta. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat koko maassa keskimäärin 2,3 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat 2,4 prosenttia, muualla Suomessa 2,3 prosenttia. ARA-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa 2,4 prosenttia.

Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna sekä vapaarahoitteisten että ARA-asuntojen vuokrat nousivat 0,5 prosenttia.

Vuokravälitystä harjoittavan Vuokraturvan mukaan vuokrien nousu on osittain seurausta asuntokannan kunnon paranemisesta. Huonokuntoisen asunnon vuokraaminen voi olla hankalaa, kun viereen valmistuu uusia asuntoja vain hieman korkeammalla vuokralla.

– Kilpailutilanne uusien asuntojen kanssa on ohjannut siihen, että myös vanhoja vuokra-asuntoja on kunnostettu. Vuokra-asuntojen keskimääräinen kunto on paikoin kohonnut tuntuvasti, kertoo Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola tiedotteessaan,