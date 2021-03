”VTV:n pääjohtaja eroaa viikon sisällä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nyt ovat vastakkain hyvä ja huono hallintokulttuuri, korostaa Pauli Kiuru.

Kansanedustaja Pauli Kiuru (kok.) uskoo valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin jättävän tehtävänsä viikon sisällä. Kiuru on Yli-Viikarin rahankäyttöä selvittävän eduskunnan tarkastusvaliokunnan jäsen.

VTV:n varainkäyttö on joutunut viime aikoina tiukkaan syyniin. Ihmetystä on herättänyt etenkin Yli-Viikarin luottokortilla maksattamat menot. Asian käsittely tarkastusvaliokunnassa on kesken.

Eduskunnan puhemiehistö tulee tapaamaan Yli-Viikarin maanantaina, kertoi puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) lauantaina.

Pauli Kiurun mukaan asiassa eivät ole vastakkain hallitus ja oppositio, vaan hyvä ja huono hallintokulttuuri.

– Kun tarkastusvaliokunnan mietintömme valmis, niin sen pitää johtaa luottamusäänestykseen. Vastakkain eivät ole hallitus ja oppositio. Vastakkain hyvä ja huono hallintokulttuuri. Veikkaan, että pääjohtaja eroaa viikon sisällä, Kiuru arvioi Twitterissä.

Kokoomusedustajan mukaan vain eduskunnan täysistunto voi erottaa Yli-Viikarin. Puhemies Vehviläisen mukaan päätöksenteossa ”otetaan huomioon, että tarkastusviraston pääjohtajan nimittää eduskunnan täysistunto”.

Kun tarkastusvaliokunnan mietintömme valmis, niin sen pitää johtaa luottamusäänestykseen. Vastakkain eivät ole hallitus ja oppositio. Vastaikkain hyvä ja huono hallintokulttuuri. Veikkaan, että pääjohtaja eroaa viikon sisällä. @iltalehti_fi @iltasanomat @HSfiPolitiikka #VTV pic.twitter.com/Gl9Ds0bmEJ — Pauli Kiuru (@KiuruPauli) March 27, 2021