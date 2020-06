VR sulkee lippujen vanhoja myyntikanavia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kauko- ja lähiliikenteen liput saa jatkossa samoista myyntikanavista.

VR kertoo, että sen digitaalisten myyntikanavien uudistus on saavuttanut vaiheen, jossa vanhoja myyntikanavia voidaan vaiheittain sulkea.

VR:n lähijunien lipputuotteet voi jatkossa ostaa VR Matkalla -sovelluksesta tai uusi.vr.fi-verkkopalvelusta. VR:n lähijunalippujen erilliset kanavat VR Lähijunat -mobiilisovellus ja beta.vr.fi-sivusto suljetaan tänään maanantaina 29. kesäkuuta.

VR:llä on parhaillaan käynnissä mittava asiakasteknologiauudistus, jossa kaikki itsepalvelukanavat sekä niiden taustalla oleva teknologia ja myyntijärjestelmä on uudistettu. VR:n kauko- ja lähiliikenteen liput saa jatkossa samoista myyntikanavista.

– Uusissa kanavissa asioinnista on tehty asiakkaille mahdollisimman yksinkertaista ja vaivatonta. VR Matkalla -sovellus on kerännyt asiakkailta paljon kehuja helppokäyttöisyydestään ja sovellus on palkittukin käyttökokemuksestaan, kertoo VR:n digitaalisista palveluista ja markkinoinnista vastaava Vanessa Lehtinen tiedotteessa.

Kun VR:n lähijunien lippujen erilliset digitaaliset palvelut suljetaan, asiakkaat voivat vielä käyttää niistä ostettuja lippuja.

Vr.fi -sivustokin jatkaa yhä käytössä, kunnes lippu- ja palveluvalikoima saadaan kokonaisuudessaan täydennettyä uuteen verkkopalveluun.