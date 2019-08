Olavi Ala-Nissilä: Voisiko presidentti yrittää toimia Brexitissä?

Olavi Ala-Nissilä on keskustan kansanedustaja.

Suomen pitää tehdä vielä yritys vaikeiden solmujen avaamiseksi.

Teemu Pukin hattutemppu Britannian maaperällä oli uskomaton suoritus. Vielä paljon uskomattomampi hattutemppu on tekeillä. Pääministeri Boris Johnson on käytännössä hajottamassa sekä Euroopan Unionia että Britannia että omaa puoluettaan. Näiden maalien syntyessä menee kaikki omaan maaliin ja syvälle.

Euroopan tilintarkastusistuimessa ollessani huomasin, että brittiläisen lehdistön ja monien parlamentin jäsenten suhtautuminen oli erilaista. Ongelmia ja salaliittoja nähtiin paikoissa, joissa niitä ei ollut. EU:n tilinpäätöksen sanottiin olevan kokonaan väärä. Tosiasiassa kyllä debet unionissakin ikkunan puolella on ja tilinpäätös on oikein. Virheitä toki tapahtumissa oli ja on.

Britannian kansalaisille on annettu Euroopan unionista väärä kuva jo ennen kansanäänestystä ja kansanäänestyksen alla. Nykyinen pääministeri ei ole viaton tässä.

Britannian parlamentissa ei ole syntynyt enemmistöä minkään Brexit-vaihtoehdon taakse. Hyvä erosopimus on pitkine siirtymäaikoineen, mutta se ei kelpaa. Politiikka on pirstoutunut pahasti ja parlamentti laitetaan ylimääräiselle lomalle. Konservatiivinen puolue taitaa hajota, tehtiinpä nyt mitä tahansa. Puolueita toki syntyy tilalle mutta Britannian hajoaminen on jo iso juttu, jos niin käy. Britannia heikkenee. Skotlanti sopii kyllä pohjoismaiden joukkoon sitten.

Brexit toteutuessaan hajottaisi myös EU:n, kun yksi suuri jäsenvaltio lähtee. EU kyllä jatkaa.

Yhdysvaltojen ja Venäjän johdon pelikirjaan Britannian irrottautuminen sopii hyvin kun EU heikkenee. Britannian asukkaiden etu se ei ole.

Maailman talouden heikkenevään tilaan Brexit ja sen sähläily sopii erittäin huonosti. Britannian omaan talouteen tulee ensi vuonna miinusmerkki kasvulukujen eteen. Byrokratia ei myöskään Brexitin myötä Britannian kansalaisten elämästä häviä. Lisää tulee. Ja alkuun voi tulla pula jopa lääkkeistä ja ruoasta. Yritykset äänestävät nyt Brexitistä ja tekevät sen jaloillaan.

Miten käy brittiläisen perinteikkään kansanvallan toimivuuden ja vakauden tässä sopassa? Ennuste on huono.

Suomi on EU:n puheenjohtajamaa. Katseella ei ole mukavaa seurata sekavaa Brexit-prosessia. Ennuste ei ole hyvä, mutta Suomen pitää tehdä vielä yksi yritys vaikeiden solmujen avaamiseksi.

Aloitteen pitää toimiakseen tulla vähän EU-byrokratian ulkopuolelta. Vaikka ei ole varsinaisesti presidentin mandaatissa, niin voisiko laajalti arvostettu presidentti Sauli Niinistö toimia tässä nyt? Ehdotan ja toivon sitä.

