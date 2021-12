Vladimir Putinia varoitetaan hyökkäämästä – ”seuraisi kuolleita venäläisiä sotilaita”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Entisen suurlähettilään mukaan Kremlissä ei ymmärretä Ukrainan ajatusmaailmaa.

Presidentti Vladimir Putinilla on virheellinen käsitys Ukrainasta, ja hyökkäys naapurimaahan aiheuttaisi Venäjälle kovat taloudelliset ja sotilaalliset tappiot, toteaa Yhdysvaltain entinen Kiovan-suurlähettiläs Steven Pifer.

Venäjä on keskittänyt paljon joukkoja Ukrainan rajalle ja jyrkentänyt retoriikkaansa Ukrainaa ja Natoa kohtaan.

Piferin mukaan Venäjän Ukraina-politiikka on epäonnistunut täydellisesti viimeisen seitsemän vuoden aikana. Moni seikka viittaa siihen, että Kremlissä ei ymmärretä Ukrainan yhteiskunnallista, kulttuurillista ja historiallista ajatusmaailmaa.

Vladimir Putin on toistanut usein lausunnon, jonka mukaan ”ukrainalaiset ja venäläiset ovat samaa kansaa”. Piferin mukaan ukrainalaiset kokevat tämän heidän kulttuurinsa, historiansa ja kielensä kieltämisenä.

Hän korostaa, että Venäjän suorittama Krimin laiton valtaus ja Itä-Ukrainassa sijaitsevan Donbassin alueen miehitys eivät myöskään tuoneet Ukrainaa lähemmäs Moskovaa.

Putin alkoi puhua Novorossijasta pian sen jälkeen, kun Itä-Ukrainan sota alkoi vuonna 2014. Piferin mukaan Novorossija on idea siitä, että suuri osa Itä- ja Etelä-Ukrainasta nousisi kapinaan Kiovaa vastaan.

– Novorossijan viehätys vallitsi Moskovassa vielä kauan sen jälkeen, kun kävi selväksi, ettei ukrainalaisten keskuudessa ollut juurikaan innostusta kansannousuun, Pifer toteaa The Moscow Timesin mielipidekirjoituksessa.

Volodymyr Zelensky voitti Ukrainan presidentinvaalit vuonna 2019. Hän lupasi erilaista lähestymistapaa kuin edeltäjänsä, jota Moskova halveksi. Zelensky kannatti Minskin sopimuksia perustana Donbassin konfliktin ratkaisemiselle.

– Kompromissin etsimisen sijaan Kremlin johtajat näyttivät laskevan, että he voisivat pakottaa uuden tulokkaan nöyryyttäviin myönnytyksiin, Pifer kirjoittaa.

Moskova on todennut moneen kertaan, että Venäjä ei ole konfliktin osapuoli – vaikka se on allekirjoittanut Minsk II -sopimuksen – ja pyrkinyt pakottamaan Kiovaa neuvottelemaan suoraan niin kutsuttujen Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavaltojen” kanssa. Kreml on torjunut Zelenskyn pyynnöt tavata Putin.

– Lopputulos ei yllätä: Zelenskyn asenne Moskovaa kohtaan on koventunut. Virkaan astuessaan hänellä oli ristiriitainen näkemys Ukrainan ja Naton suhteesta. Nyt hän vaatii julkisesti pikaista jäsenyyspolkua Ukrainalle.

Krem toistaa virheitään

Piferin mukaan Kremlin politiikka on ajanut Ukrainan pois Venäjän luota. Kreml näyttää edelleen jatkavan samalla linjalla. Putin julkaisi heinäkuussa esseen, jossa hän kyseenalaisti Ukrainan valtion itsenäisyyden. Lokakuussa entinen presidentti Dmitri Medvedev totesi, että keskustelu Kiovan kanssa on ”turhaa”.

Venäjä on tuonut vuosien saatossa suuret määrät joukkoja ja raskaita aseita Itä-Ukrainaan, ja tulitaukorikkomuksia on kirjattu runsaasti. Viime kuukausina Venäjä on kerännyt noin 100 000 sotilasta ja paljon kalustoa Ukrainan rajan lähelle. Tiedustelu- ja asiantuntija-arviot viittaavat siihen, että hyökkäysvalmistelut ovat todellisia.

– Se ei toisi Ukrainaa takaisin Venäjän luo. Sen sijaan se aiheuttaisi enemmän Venäjän vastaisia pakotteita, lisäisi länsimaisten aseiden virtaa Ukrainaan, vahvistaisi Naton sotilaallista läsnäoloa Venäjän rajojen lähellä – ja aiheuttaisi kuolleita venäläisiä sotilaita, Pifer varoittaa.

– Venäjän armeija on epäilemättä vahvempi, mutta Ukrainan armeija perisi hinnan. Lisäksi Kiova valmistautuu partisaanisotaan. Joulukuun alussa toteutettu kysely osoitti, että kolmasosa vastanneita tarttuisi aseisiin, jos venäläiset hyökkäävät.

Piferin mielestä Venäjän johdon pitää tarkastella uudelleen lähtökohtia, joille se on perustanut menettelytapansa.

– Huono ymmärrys johtaa huonoon politiikkaan, ja Kreml näyttää olevan valmis tekemään uusia virheitä lähestyessään Ukrainaa.