Virus levisi baarissa, asiakkaat ”kuin sardiineja”

Keski-Englannin Staffordshiressa sijaitsevaan baariin on jäljitetty uusi koronaviruksen tartuntarypäs.

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen kuvien perusteella noin 200 asiakasta oli ahtautunut The Crown and Anchor -pubin pienelle terassialueelle.

Ainakin kymmenellä henkilöllä on vahvistettu Covid-19-tartunta. Kaikkia baarissa heinäkuun 16.-18. päivänä vierailleita asiakkaita ja henkilökunnan jäseniä kehotettiin virustesteihin. Viranomaiset ovat perustaneet läheiseen Crown Streetin parkkihalliin uuden testauspisteen.

Ainakin yhden tartunnan saaneen kerrotaan järjestäneen juhlat, joiden yhteydessä sattuneita jatkotartuntoja selvitetään parhaillaan.

Vastapäätä asuva Ayrron Robinson hämmästelee ihmisten pakkautumista terassille ”kuin sardiinit”. Baari on toistaiseksi suljettu.

– On hyvä, että kaupunginvaltuusto päätti puuttua asiaan. Mutta tilanteen ei olisi pitänyt päästä näin pitkälle, Robinson sanoo Daily Mail -lehdelle.

Staffordshiren kunnan terveysjohtaja Richard Harling kehottaa kaikkia pubissa vierailleita testeihin.

– Tämän avulla saamme tärkeää tietoa tartuntaketjujen laajuudesta, mikä puolestaan auttaa viruksen leviämisen hillitsemisessä, Harling toteaa.

