Ville Niinistö sote-sotkusta: Pidän tätä aika kyseenalaisena

Europarlamentaarikon mukaan vaativille menettelytavoille on syynsä.

Europarlamentaarikon, vihreiden ex-puheenjohtajan Ville Niinistön mukaan sote-lain korjaamista ei ole hoidettu hyvien periaatteiden mukaisesti.

– Tätä koko härdelliä ei ole kyllä hoidettu ihan hyvän lainsäädännön periaatteiden mukaisesti. Pidän aika kyseenalaisena nostaa tarkoituksenmukaisuussyistä ”kirjoitusvirheen” määritelmää näin laveaksi, Niinistö sanoo Twitterissä.

– Sille on syynsä, miksi menettelytavat on vaativia kun laeista puhutaan.

Torstaina voimaan astuneella sote-lailla kumottiin vahingossa kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoitolaki, vaikka ne oli tarkoitus kumota vasta hyvinvointialueiden aloitettua vuonna 2023. Korkeimman oikeuden esittelijäneuvos Ville Hinkkanen huomasi virheen torstaina, ja huomautti siitä Twitterissä.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kyse on kirjoitusvirheestä, joka voidaan oikaista eduskunnan vastauksella.

Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheininin ja Sosiaalioikeuden yliopistonlehtorina elokuussa aloittava Pauli Rautiainen allekirjoittavat Niinistön näkemyksen. Rautiaisen mukaan ministeriön päätös laventaa kirjoitusvirheen tulkintaa ei ole linjassa muun lainsäädäntökäytännön kanssa.

– Muistetaan, että alle 1 kk sitten oikeuskansleri ratkaisi, että säädöskokoelmalain 17a §:n tulkintaa ei saa laventaa näin. On kiinnostavaa, että eduskunnan pääsihteerin mukaan menettelyn oikeellisuus on tarkastettu, mutta asiakirjoja tästä ei löydy. Mistä tämä on tarkastettu?, Rautiainen kysyy.

– Tekisi mieleni sanoa: "this is not helpful" tai "don't dig deeper". Jotta asia voidaan korjata kirjoitusvirheenä, se edellyttää että niitä lakeja EI ole aikuisten oikeasti kumottu, Scheinin sanoo.