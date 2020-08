Vihreiden päättäjä kehottaa välttämään suomalaista lihaa

Otso Kivekkään mielestä Suomen maatalouden on osallistuttava ympäristötalkoisiin.

Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otso Kivekäs (vihr.) kehottaa boikotoimaan suomalaisia eläintuotteita siihen asti, että maatalouden rehevöittävä vaikutus Itämereen saadaan kuriin. Otso Kivekäs kirjoittaa Facebookissa, että Itämeren suurimmat rehevöittäjät ovat Puola, Tanska ja Lounais-Suomen maatalous.

− Viimeiset 30 vuotta päästöjä on laitettu kuriin alkaen kaupunkien jätevedenpuhdistuksesta ja teollisuudesta ja jatkuen nyt jo mökkeihin asti. John Nurmisen säätiön erinomaisissa projekteissa on laitettu Pietarinkin puhdistamoja kuntoon, ja tutkivat journalistit ovat auttaneet löytämään ja eristämään Puolan ja Venäjän kipsikasat. Jokainen kivi on käännetty, koska meren pelastaminen sitä vaatii.

− Jokainen kivi paitsi yksi. Suomen maatalous, hän sanoo.

Suomen maatalous rehevöittää Kivekkään mukaan Itämerta tänään suunnilleen yhtä paljon kuin 40 vuotta sitten.

− Ympäristötukea on maksettu satoja miljoonia joka vuosi, mutta päästöissä se ei näy juuri lainkaan. Erityisesti ongelma on lounaisen suomen eläintuotanto, jota on liikaa. Eläimiä on niin paljon, että niiden kaikki lanta ei mitenkään pysty sitoutumaan saviseen maahan, vaan merkittävä osa siitä valuu sateiden mukana puroihin, jokiin ja siitä mereen.

Kivekkään mielestä lannan lapioiminen pelloille pitää lopettaa.

− Jonkun pitäisi maksaa lannasta, tai muuten se kipataan peltoon. Me veronmaksajathan maksamme miltei joka tilalle ympäristötukea (nykyään ympäristökorvausta). Entä jos sen ehdoksi asetettaisiin, ettei ympäristöä saa tuhota? Entä jos korvauksen saisi vain, jos pellolle levitettävän lannan määrä rajataan siihen, mitä kyseinen pelto pystyy sitomaan? Varmasti asia ei ole ihan näin yksinkertainen, mutta perusperiaate on todella selkeä, Kivekäs ehdottaa.

Hänen mukaansa vuosikymmenten odottelun jälkeen ”alkaa olla pikkuhiljaa kiire, että myös maatalous osallistuu näihin ympäristötalkoisiin”.

− Siihen asti, että maanviljelijät onnistuvat ratkaisemaan ongelman, kehotan välttämään suomalaisia eläintuotteita. Jos haluat ostaa juustoa, osta vaikka ruotsalaista. Itämeri kiittää, Kivekäs sanoo.

