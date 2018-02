Vihreät esittää mikromuovien kieltoa

Vihreä eduskuntaryhmä ehdottaa ratkaisuja muovien aiheuttamiin ongelmiin.

Vihreä eduskuntaryhmä vaatii, että Suomelle laaditaan muovistrategia, kuten EU-tasolla on jo tehty. Muovistrategian tavoitteena olisi vähentää muovijätteen syntyä, tehostaa muovin kierrätystä ja vauhdittaa muovin korvaamista muilla materiaaleilla.

– Tällä menolla vuoteen 2050 mennessä maailman merissä on enemmän muovia kuin kalaa. Näin ei voi jatkua. Roskaantuminen ja muovijätteen päätyminen ympäristöön on pysäytettävä nyt. Siihen eivät riitä yksin kuluttajien valinnat, vaan tarvitaan lainsäädäntöä, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen sanoo.

Muovijätettä kertyy meriin jopa 12 miljoonaa tonnia joka vuosi. Siellä se tappaa eliöitä kaloista kilpikonniin. Eläimet sotkeutuvat merissä olevaan muovijätteeseen tai luulevat muovinpaloja ruoaksi.

– Muovin päätymisestä luontoon on syytä huolestua vakavasti. Monella on paljon kiinnostusta kierrättämiseen, mutta kierrätyspisteitä on nyt koko Suomessa vain 500. Se on liian vähän. Lähin kierrätyspiste saattaa olla kymmenien kilometrien päässä. Silti astiat täyttyvät nopeammin kuin niitä ehditään tyhjentää. Kierrätyspisteiden määrää on lisättävä välittömästi. Samanaikaisesti on vähennettävä syntyvän muovijätteen määrää, vaatii Mikkonen.

Eduskuntaryhmä on laatinut viisi ehdotusta siihen, mitä muovistrategian tulisi sisältää. Niihin kuuluvat muovipakkausvero, muovinkeräyspisteiden määrän lisääminen nykyisestä viidestä sadasta 1 850:een sekä TKI-rahoituksen lisääminen muovia korvaavien materiaalien kehittämiseen. Lisäksi eduskuntaryhmä ehdottaa, että ohuiden hedelmäpussien jakelu sekä mikromuovien lisääminen tuotteisiin kiellettäisiin.

– Mikromuoveista on mitattu myrkkyjä jopa miljoonakertaisia määriä ympäröivään veteen verrattuna. Muovi kertyy planktonia syöviin vesieliöihin ja päätyy lopulta ravintoketjun kautta meidän jokaisen lautaselle. Siksi onkin käsittämätöntä, että mikromuoveja lisätään tuotteisiin tarkoituksella, sanoo Pohjoismaiden Neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsen, kansanedustaja Johanna Karimäki.

– Pohjoismaiden Neuvosto suositteli jo viime vuonna mikromuovien täyskieltoa kosmetiikassa ja ihonhoitotuotteissa. Ruotsissa kielto tulee voimaan heinäkuussa. Suomen on nyt korkea aika kieltää mikromuovien lisääminen kaikkiin tuotteisiin, Karimäki sanoo.

Vihreä eduskuntaryhmä jätti viime perjantaina neljä valtiopäiväaloitetta ehdotustensa toteuttamiseksi. TKI-rahoituksen nostoa eduskuntaryhmä vaati jo vaihtoehtobudjetissaan.