Vetoomus hallitukselle: Tämä pelastaisi Suomen syksyn

Asiantuntijoiden mukaan vain rokotteisiin nojaaminen ei ole riittävää varautumista riskinhallinnan kannalta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusta kehotetaan kiristämään rajojen terveysturvallisuustoimia, kattavaa testausta ja huolellisia karanteeni- ja eristystoimia. Asiantuntijoiden mukaan on olennaista, ettei Suomeen pääse rajojen yli uusia koronavirustapauksia.

– Nyt on viimeinen hetki toimia, jotta tuleva syksy voisi olla koronavapaa ja voimme välttää haitalliset elinkeinoelämän rajoitukset. Suomi on kytkeytynyt muuhun maailmaan, joten on keksittävä paikalliset irtikytkeytymiskeinot, erikoislääkärit Esa-Pekka Pälvimäki ja Henri Lampikoski sekä Thomas Brand kirjoittavat Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa.

– Se, että melkein tuhat Venäjän-matkaajaa pääsi Suomeen testaamatta, on esimerkki järjestelmän rikkonaisuudesta.

Kirjoittajien mukaan maailmanlaajuinen pandemiatilanne on edelleen uhkaava, joten vain rokotteisiin nojaaminen ei ole riittävää varautumista riskinhallinnan kannalta. Suojavaikutuksen kestosta uusia virusmuunnoksia vastaan ei ole vielä varmaa tietoa.

– Hybridistrategia on pitänyt kuolemat ja vakavat sairastumiset kurissa, mutta samalla taloudellista toimintaa on jouduttu rajoittamaan merkittävästi – ja pitkään. Uusia koronamuunnoksia syntyy kaiken aikaa, ja on jo nähty, että osa niistä aiheuttaa käytännössä uusia pandemioita, Pälvimäki, Lampikoski ja Brand sanovat.

He toteavat suomalaisten ansaitsevan parempaa. Ratkaisun avain on tehokkaassa rajakontrollissa, paikallisten tartuntapesäkkeiden nopeassa tukahduttamisessa ja pikaisessa rokottamisessa.

– Riskinhallinnassa tärkeintä on toimia rohkeasti ja etupainotteisesti, tieteellinen näyttö ja akateeminen analyysi saavat odottaa. Nyt on aika nopeisiin toimiin, jotta Suomi pysyy koronapandemian torjumisen kärkimaana ja voimme pitää yhteiskunnan toiminnan mahdollisimman normaalina.

