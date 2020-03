”Verotuksen kokonaistaso ei saa nousta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maakuntaverokomitean tehtävänä on selvittää maakuntien verotusoikeutta maakuntien rahoituslähteenä.

Kokoomuksen kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen on valittu hallituksen asettamaan parlamentaariseen maakuntaverokomiteaan. Varajäsenenä toimii kansanedustaja Antti Häkkänen (kok.).

– Lähden tehtävään avoimin mielin mukaan, mutta en purematta niele ajatusta maakuntaverosta. Verotusoikeus korostaisi sote-maakunnan omaa vastuuta taloudestaan, mutta suhtaudun uusiin verotuksen tasoihin lähtökohtaisesti varauksella, sillä Suomessa kokonaisveroaste on jo nyt huomattavan korkealla, Ikonen toteaa.

– Suomalaisten verotusta ei tulisi kiristää enää yhtään enempää, päinvastoin, hän jatkaa.

Hallitusohjelman mukaan maakuntien rahoitus perustuu ensi vaiheessa pääosin valtion rahoitukseen, mutta tarkempi pitkän aikavälin rahoitusmalli on vielä ratkaisematta.

Samoin avoinna on koko sote-uudistuksen tarkempi sisältö, sillä valmistelua on nyt tehty suljetuin ovin. Se vaikeuttaa sekä maakuntaverokomitean työn suhteuttamista kokonaisuuteen että koko uudistuksen arviointia mm. siltä osin, miten se varmistaa palveluiden kestävän järjestämisen ja turvaa ihmisten hoitoon pääsyn.

– On valitettavaa, että muita osia sote-uudistuksesta ei ole tuotu valmisteltavaksi yhteiseen pöytään. Hallitus on tekemässä suurinta hallinnonmuutosta vuosikymmeniin, joka tulee vaikuttamaan kaikkien ihmisten palveluihin. On täysin välttämätöntä, että valmistelussa tavoitellaan riittävää avoimuutta, Ikonen sanoo.