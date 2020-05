Verenohennuslääke leikkasi koronakuolemat puoleen

Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan verenohennuslääkkeistä voi olla merkittävä apu koronaviruksen vakavasta taudinkuvasta kärsiville.

Journal of the American College of Cardiology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin 2800 koronapotilasta, joita oli hoidettu viidessä eri sairaalassa New Yorkissa maalis–huhtikuussa.

Mount Sinai -sairaalaverkostossa tehdyn kokeen perusteella potilaiden kuolleisuus laski jopa 50 prosenttia.

Hengityskoneeseen joutuneista 63 prosenttia menehtyi ilman verenohennuslääkkeitä. Lääkettä saaneiden kuolleisuus väheni 29 prosenttiin.

Koronaviruksen on todettu lisäävän veritulppien riskiä jopa nuorilla potilailla. Jalkoihin joutuessaan hyytymät voivat aiheuttaa ”Covid-varpaiksi” kutsuttuja mustelmia. Veritulpat ovat hengenvaarallisia ajautuessaan keuhkoihin tai aivoihin.

– Pienistä kiinalaistutkimuksista on saatu viitteitä siitä, että verenohennuslääkkeet voisivat auttaa potilaiden hoidossa. Niiden hyöty osoittautui yllättävän suureksi, Mount Sinai -verkoston lääkäri ja tutkija Girish Nadkarni toteaa.

Nadkarnin mukaan tutkijaryhmä selvittää seuraavaksi kolmen eri verenohennuslääkkeen tehoa 6000 potilaan aineistosta. Suunnitelmissa on myös laajempi ja satunnaistettu kliininen lääkekoe.

