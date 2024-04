Ekonomisti sopeutuksista: Lisää pitää tehdä

Suomen julkinen talous ei näytä tällä hetkellä kasvun merkkejä rajuista leikkaustoimista huolimatta, valtiovarainministeriö (VM) ennakoi tuoreessa ennusteessaan.

Aiempia ennusteita pahemmin heikentynyt talouden tilanne merkitsee, ettei tänä vuonna ole odotettavissa merkittävää verotulojen kasvua. Julkisen talouden menot sitä vastoin kasvavat nopeasti ja alijäämä heikkenee edelleen 3,5 prosenttiin suhteessa bkt:hen vuonna 2024.

Rahaministeriö arvioi, että ensi vuonna Suomen bruttokansantuotteen kasvaa 1,6 prosenttia ja vuonna 2026 1,5 prosenttia.

– Suomen velkasuhde ei vakaannu pitkällä aikavälillä, kertoo VM:n tuore ennuste. Siitäkin huolimatta, että oletuksena on varsin optimistinen talouskasvu ja hallituksen yhdeksän miljardin mittava kokonaisuus, Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtaja Sami Pakarinen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Ennusteessaan VM tuo esiin myös sen, että tilanne olisi huonompi ilman hallituksen nyt tekemiä sopeutustoimia.

Se tarkoittaa Pakarisen mukaan sitä, että lisää sopeutuksia pitää tehdä.

– Syksyn budjettiriihessä on varmasti parempi käsitys tilanteesta.

OP-ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen pitää uutisia melko hyvinä.

– VM:n mukaan kestävyysvaje nyt kaksi prosenttia. Taitaa olla pienin mitattu. Liikaa toki yhä. Jos työperäinen maahanmuutto säilyisi nykytasolla, tuosta lähtisi yksi prosentti. Tämän päälle prosentti ei tunnu mahdottomalta vaan aika kelpo tavoitteelta.

Tuoreita lukuja kommentoi myös EK:n pääekonomisti Penna Urrila.

– VM:n mukaan hallituksen toimet parantavat julkistaloutta paljon, mutta 2030-luvun lopulla kestävyysvaje näkyy taas epätasapainona. Iso selittäjä väestötrendit – demografia.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist nostaa esille sen, että ministeriö on ennusteissaan optimisempi kuin esimerkiksi Nordea tiistaina julkaisemassaan katsauksessa.

– VM:n bkt-ennuste kuluvalle vuodelle on pyöreä nolla. Eihän se paljon ole, mutta eilen Nordea ennusti -1 prosenttia. Eli edelleen on hajontaa. Toivottavasti ministeriö on oikeassa optimistisemman arvionsa kanssa!

Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala kiinnittää huomiota siihen, että bkt:n reaalikasvua 2024-25 on korjattu aika paljon alaspäin.

– Myös nimellinen bkt vuonna 2028 yli kymmenen miljardia pienempi kuin joulukuun ennusteessa. Niinpä velkasuhteen kasvu ei tahdo pysähtyä, sopeutuksesta huolimatta.

Veronmaksajain keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen kiinnittää ennusteessa huomiota siihen, että Suomen veroaste ei laskekaan.

– Tällä vaalikaudella ei siis ole – aiemmista ennusteista poiketen – odotettavissa mitään käännettä alaspäin. Päin vastoin: hallituksen uusien kiristysten myötä veroaste pysyy koko lailla ennallaan lähivuosina, Lehtinen kirjoittaa.

