Venäläinen museo syyttää Suomea Mainilan laukauksista

Moskovassa toimiva Voitonmuseo eli Muzei Pobedy julkaisi Twitterissä päivityksen, jossa syy talvisodan syttymisestä vieritettiin Suomen syyksi.

Venäjänkielisessä twiitissä väitetään, että Suomi ampui talvisodan aloittaneet Mainilan laukaukset ja täten oli syyllinen talvisodan syttymiseen.

Twitterissä päivitys on saanut osakseen voimakasta kritiikkiä etenkin suomalaisilta. Vastauksissaan ihmiset ilmaisevat olevansa pöyristyneitä museon valheellisista väitteistä.

– Yritykset vääristellä historiaa eivät muuta tapahtunutta. Ketä nämä valheet palvelevat, Suomen ulkoministeriön Itä-Euroopan ja Keski-Aasian yksikön varajohtaja Päivi Nevala kirjoittaa Twitterissä englanniksi.

Mainilan laukaukset olivat Neuvostoliiton 26. marraskuuta 1939 tekemä lavastusoperaatio, jossa neuvostojoukot pommittivat rajan tuntumassa ollutta Mainilan kylää. Neuvostoliittolaiset syyttivät laukauksista Suomea ja hyökkäsivät Suomeen ilman sodanjulistusta 30. marraskuuta 1939.

Iskujen tarkoituksena oli lavastaa Suomi syylliseksi ja saada Neuvostoliitolle tekosyy hyökätä Suomeen.

Venäjä tunnusti Mainilan laukaukset lavastetuiksi vasta 1990-luvulla Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Siitä huolimatta itänaapurissa levitetään edelleen väitteitä, että Suomi oli syypää laukauksiin.

