Venäläinen mediavaikuttaja löydettiin kuolleena Espanjassa

Venäläinen median ja politiikan vaikuttaja Igor Malashenko on löydetty kuolleena Espanjassa. Malashenko oli menehtyessään 64-vuotias. Moscow Timesin mukaan joissakin venäläismedioissa on kerrottu Malashenkon tehneen itsemurhan. Mitään virallista vahvistusta ei kuitenkaan ollut vielä tiistaina aamupäivällä tullut.

Malashenko tuli tunnetuksi Venäjän itsenäisen NTV-kanavan perustajana ja johtajana. Hän toimi myös avainroolissa presidentti Vladimir Putinin edeltäjän Boris Jeltsinin voitokkaassa kampanjassa vuonna 1996.

Raw Story muistuttaa Malashenkon NTV:n herättäneen aikanaan huomiota Vladimir Putinia rankasti ivanneella Kukly- käsinukkeohjelmalla (alla). Kreml otti NTV:n haltuunsa vuonna 2001 ja lopetti ohjelman.

Igor Malashenko johti myöhemmin useita mediahankkeita Venäjällä. Hän veti myös viime vuonna Ksenia Sobtshakin presidentinvaalikampanjaa.

Igor Malashenko, co-founder of #Russia’s NTV, reported dead in Spain. NTV's popular "Kukly" puppet show depicted Putin as an evil gnome. The show was shut down when NTV was taken over by the Kremlin in 2001. https://t.co/7C5HKMj3Dd

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) February 25, 2019