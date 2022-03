”Venäjän tykistö iskee omaan kansaan”

Vladimir Putin onnistui tutkijan mukaan tärvelemään suuren isänmaallisen sodan muiston.

Moskovan Carnegie-keskuksen sisäpolitiikan tutkimusohjelmaa johtava Andrei Kolesnikov ryöpyttää Vladimir Putinin hallintoa artikkelissaan poikkeuksellisen kovalla kädellä.

– Putinin järjestelmää ei voi parantaa, uudistaa, nykyaikaistaa eikä edes normalisoida. Se johtaa Venäjän tuhoon, Kolesnikov kirjoittaa The Moscow Timesissa.

– Jos on olemassa jokin Venäjän vastainen järjestelmä, niin se on putinismi. Jos jokin on epäisänmaallisuuden, unohduksen ja kansakunnan peruspilarien vääristymisen symboli, niin se on Putinin eliitti, hän jatkaa.

Vaikka valtio ei ole sama asia kuin kansa, putinismi johtaa hänen mukaansa tilanteeseen, jossa roistovaltio tekee kansalaisistaan roistokansalaisia.

– Kukaan ei tiedä paremmin kuin venäläiset itse, että nurkkaan ajettuna itsevaltias käy entistä vaarallisemmaksi – ei vain maailmalle, vaan ennen kaikkea Venäjän kansalaisille. Tykistö iskee omaan kansaan, ei vain Venäjän rajojen ulkopuolelta länteen, vaan myös maan sisällä, hän toteaa.

”Pyhä muisto on tärvelty”

Kolesnikovin mielestä Putin on tärvellyt kansakunnan toisessa maailmansodassa saavuttaman voiton ”pyhän muiston” käyttämällä sitä kyynisesti historiallisena kilpenä sotatoimilleen Ukrainaa vastaan.

Putinismi on hänen mukaansa pelkistänyt suuren sodan kuvitteellisiksi paradigmoiksi ja uhkiksi – vastenmielisiksi hokemiksi Ukrainan ”denatsifikaatiosta” ja demilitarisoinnista.

– Ukraina ei tarvitse fiktiivistä ”denatsifikaatiota”, vaan Venäjä tarvitsee todellisen destalinisoinnin, hän sanoo.

– Venäjän liittolaisia ovat nyt armeija ja laivasto, Eritrea ja Pohjois-Korea. Osana Putinin hallinnon poliittista ja taloudellista itsemurhaa se on saanut Venäjän vajoamaan samalle tasolle Pohjois-Korean kanssa. Tämä tapahtui eliitin hiljaisella, raukkamaisella myötävaikutuksella, hän toteaa.

– Putin halusi puhua maailman johtajien kanssa tasavertaisena, mutta hänen toimiensa seurauksena kukaan ei puhu hänelle. YK:n yleiskokouksessa hänet tuomitsi 141 valtiota, ja jopa isoveli Kiina saattaa tarkastella naapuriaan melko epäluuloisena. Venäläisillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ”viljellä omaa puutarhaansa” eli ruokkia itsensä omasta puutarhastaan. Apua ei ole tarjolla. Tykistö iskee omaan kansaan.