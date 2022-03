Venäjän tappiot voivat hämätä – näin sota nyt muuttuu

Venäjän asevoimien tuntija, CNA-ajatushautomon Venäjä-ohjelman johtaja Michael Kofmanin mukaan Venäjän toistaiseksi kärsimät tappiot ukrainassa voivat antaa väärän kuvan venäläisjoukkojen kyvyistä.

Hän varoittaa aliarvioimasta Venäjää.

– Venäjän tappiot ovat merkittäviä, ja heidän joukkojaan on vangittu, mutta he ovat edenneet joillakin suunnilla ja reiteillä, Kofman toteaa Twitterissä julkaisemassaan analyysissä.

Hän korostaa, kuinka ukrainalaiset kertovat julkisesti taistelumenestyksestään. Venäjä pysyy hiljaa, koska se haluaa piilotella laajempia sotatoimia Donbassin alueen ulkopuolella kansalaisiltaan.

– Tämä vääristää kokonaiskuvaa.

Kofman kertoo Ukrainan pärjänneen puolustustaistelussaan hyvin ja saaneen haltuunsa informaatioympäristön, minkä seurauksena Kiovan moraali ja tuki ovat kasvaneet. Tätä voidaan pitää Moskovan kannalta virhearviona.

– Ihmisten tulisi kuitenkin suhtautua virallisiin väitteisiin kriittisesti sodan aikana, Kofman sanoo.

– Sotilaallisia ponnisteluja tarkasteltaessa minusta tuntuu, että Venäjän joukot ovat tehneet jotkin perusasiat väärin, mutta opimme myös Venäjän asevoimista asioita, jotka eivät välttämättä pidä paikkaansa. He eivät taistele tällä hetkellä samalla tavalla kuin harjoittelevat eivätkä ryhmity suurta tavanomaista sotaa varten.

Michael Kofmanin mukaan Venäjän operaation ensivaihe perustui vääriin oletuksiin Ukrainan kyvystä ja halusta taistella sekä Venäjän toimimattomaan operaatiokonseptiin.

– Moskova teki pahan virhearvion.

Venäjän joukot pyrkivät etenemään nopeasti Kiovaan ja pakottamaan pääkaupungin antautumaan. Tämä haluttiin saavuttaa lähettämällä kärkeen pieni määrä nopeasti eteneviä sotilasosastoja, jotka välttävät suuria taistelukosketuksia Ukrainan joukkojen kanssa. Venäläisjoukot ovat toistaiseksi yrittäneet saartaa Ukrainan suuria kaupunkeja.

– Tämä ei toimi, Kofman toteaa.

Hän korostaa, että Venäjän asevoimien yksiköt eivät taistele yhtenäisinä pataljoonatason taktisina osastoina eivätkä siten toteuta eri aselajien ja suorituskykyjen toiminnan yhdistävää sodankäyntiä.

– Ne ajavat teitä pitkin pieninä osastoina tiedustelu- ja maahanlaskuyksiköt kärjessä. Panssarivaunut etenevät ilman jalkaväkeä ja päinvastoin, eikä tulta (tykistö ja raketinheittimet) tai muita tukielementtejä käytetä päättäväisellä tavalla.

Kofman kertoo, kuinka Kiovan luoteispuolella on paljon pienempiä venäläisosastoja, panssarivaunuja, panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja sekä tiedustelu- ja maahanlaskujoukkoja.

– Nämä yksiköt pyrkivät kulkemaan nopeasti teitä pitkin kaupunkeihin. Usein pienet muodostelmat kulkevat nopeammin kuin tuki- ja huoltojoukot. Tällä tavalla jälkijoukot ja tykistö ovat alttiita väijytyksille.

Michael Kofmanin mukaan suurin osa Venäjän operaatioon varaamista joukoista ei ole vielä osallistunut sotaan. Venäjän sotilaslentokoneita ja taisteluhelikoptereita, joita molempia on lähetetty alueelle sadoittain, ei ole juurikaan käytetty operaatiossa.

– Venäjän ilmavoimat ei ole osallistunut toimintaan.

Myös tulenkäyttö on ollut hyvin rajallista verrattuna siihen, miten Venäjän asevoimat normaalisti toimii.

– Ikävä kyllä luulen, että tämä muuttuu. Venäjän asevoimat on ennen kaikkea tykistöarmeija, ja se on toistaiseksi turvautunut vain murto-osaan saatavilla olevasta tulesta, Kofman kertoo.

Hänen mukaansa Venäjän poliittinen johto ei edelleenkään myönnä suunnitelmansa epäonnistumista ja yrittää vallata Kiovan nopeasti.

– Mutta he ovat alkaneet käyttää enemmän tulta, iskuja ja ilmavoimaa. Odotan ikävä kyllä, että pahin on vielä edessä ja tästä sodasta voi tulla paljon rumempaa.

Kofman kertoo, että viidennen taistelupäivän perusteella Venäjän asevoimat on tehnyt suuria muutoksia. Nopea eteneminen ilman tuki- ja suojajoukkoja keskeytetään. Samalla joukkoja täydennetään ja ryhmitetään uudelleen.

– Ukrainan joukot ovat pärjänneet hyvin, mutta uskon, että tästä eteenpäin näemme Venäjältä toisenlaisen lähestymistavan.

Long thread about how I think the first 96 hours have gone, still very early/incomplete impressions. The initial Russian operation was premised on terrible assumptions about Ukraine’s ability & will to fight, and an unworkable concept of operations. Moscow badly miscalculated. 1/

— Michael Kofman (@KofmanMichael) February 28, 2022