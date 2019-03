Venäjän superhävittäjä myöhästyykin vuosikymmenellä

Viidennen sukupolven hävittäjä on osoittautumassa epäonnistuneeksi.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin hallinnon toteuttama lentokonevalmistajien yhdistäminen yhden valtionyhtiön alle ei ole ollut onnistunut ratkaisu. Asiasta kerrotaan yhdysvaltalaislehti The National Interestin War is Boring -blogissa.

Esimerkkinä mainitaan Venäjän hehkuttama SU-57 -häivehävittäjä, joka on arvioiden mukaan myöhästymässä vuoteen 2027.

Vuonna 2006 tehdyn ratkaisun jälkeen valtionyhtiöön on lisätty kaikkiaan yli 20 ilmailualan yritystä, jotka on jaoteltu neljään eri divisioonaan. Näistä kaksi on omistettu sotilaskäyttöön tarkoitetuille taistelu- sekä kuljetuskoneille ja kaksi muuta siviilikoneille ja lentokoneiden komponenteille.

Monialayhtiötä johtaa 14 johtajan muodostama hallitus, joista monet ovat tunnettuja Putinin yhteistyökumppaneita. Taitavia teollisuusjohtajia joukossa on vain muutama. Tämä on johtanut arvion mukaan kovan päätöksenteon halvaantumiseen, mikä puolestaan on näkynyt innovaation ja sopeutumisen puutteena. Toistaiseksi yhtiö on onnistunut lähinnä aloittamaan uudelleen 1980- ja 1990-luvuilla suunniteltujen koneiden tuotantoa.

Taistelulentokoneiden divisioona on suljettu ulkomaisilta sijoittajilta, mikä on Venäjän talouden haasteiden kanssa tehnyt häivehävittäjän kehittämisen rahoittamisesta vaikeaa. Sodankäynti Ukrainassa ja Syyriassa on arvion mukaan ottanut veronsa Venäjän voimavaroista.